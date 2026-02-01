پەرلەمانی عێراق دووەمجارە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆدەبێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بڕیارە ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوەی ژمارە 7ـی وەرزی یاسادانانی خۆی ئەنجام بدات. بەگوێرەی کارنامەیەک کە پێشتر لەلایەن فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانەوە بڵاوکراوەتەوە، کۆبوونەوەکە کاتژمێر 11:00ـی پێشنیوەڕۆ دەستپێدەکات.

بەگوێرەی کارنامەکە، دانیشتنەکەی ئەمڕۆ لە دوو تەوەری سەرەکی پێکدێت:

تەوەری یەکەم؛ تایبەتە بە ئەدای سوێندی یاسایی لەلایەن ژمارەیەک پەرلەمانتارەوە، کە پێشتر سوێندیان نەخواردووە یان وەک شوێنگرەوەی پەرلەمانتارانی دیکە دیاریکراون.

تەوەری دووەم؛ ئەم تەوەرە گرنگترین بڕگەی کۆبوونەوەکەیە و وەک وێستگەیەکی یەکلاکەرەوە بۆ تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان و هەنگاونان بەرەو پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت دادەنرێت.

ئەم دانیشتنەی پەرلەمان لە چوارچێوەی پابەندبوونە بە ماوە دەستوورییەکان بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستە سیادییەکان. جێی ئاماژەیە، بڕیاربوو سێشەممەی رابردوو پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بەڕێوە بچێت، بەڵام بەهۆی داواکاریی "یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان" کۆبوونەوەکە بۆ ئەمڕۆ دواخرا.

بەگوێرەی ئەو رێککەوتنەی لە دوای 2003، عێراقی نوێی لەسەر بنیادنراوە، پۆستی سەرۆککۆماری عێراق پشکی کوردە و لایەنە کوردستانییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، یەکگرتووی ئیسلامی کاندیدیان بۆ پۆستەکە هەیە.

هەرچەندە سەرەتا 81 کەس سیڤی خۆیان بۆ کاندیدبوونی پۆستی سەرۆککۆماری پێشکەش کردبوو، بەڵام دواجار، رۆژی هەینی 23ـی کانوونی دووەم، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق کۆتا لیستی کاندیدانی پۆستی سەرۆککۆماری بڵاوکردەوە. لیستەکە لە 19 کەس پێکهاتبوون، بەڵام نەوزاد هادی، کە یەکێک بوو لە دوو کاندیدەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کێبڕکێی خۆ کاندیدکردن کشایەوە؛ بۆیە ئێستا 18 کاندید لە کێبرکێیەکەدا ماونەتەوە.

18 کاندیدەکەی دیکە بریتین لە:

1-د. عەبدوڵڵا محەممەد عەلی عەلیاوەیی

2-فوئاد محەممەد حوسێن بەکی

3- نزار محەممەد سەعید محەممەد

4-شوان حەوێز فەریق نامیق

5- ئەحمەد عەبدوڵڵا تۆفیق ئەحمەد

6-حوسێن تەها حەسەن محەممەد سنجاری

7-نەجمەددین عەبدولکەریم حەمەکەریم نەسروڵڵا

8-ئاسۆ فەرەیدوون عەلی

9- سامان عەلی ئیسماعیل شاڵی

10- سەباح ساڵح سەعید

11-ئیقبال عەبدوڵڵا ئەمین هەلیوی

12-سەردار عەبدوڵڵا مەحموود

13-موسەننا ئەمین نادر

14- خالید سدیق عەزیز محەمەد

15-ئازاد مەجید حەسەن

16-رافع عەبدوڵڵا حەمید موسا

17-سالم حەواس عەلی ساعدی

18-لەتیف محەممەد جەمال رەشید