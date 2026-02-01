پەرلەمانی ئێران سوپای وڵاتانی ئەوروپای خستە لیستی تیرۆر

پێش 10 خولەک

محەممەد قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، سوپای سەرجەم وڵاتانی ئەوروپا دەخەینە لیستی تیرۆر، ئەمەش وەک هەڵوێست و وەڵامدانەوەی ئەو بڕیارەی ئەوروپایە کە سوپای پاسدارانی ئێرانیان خستە لیستی تیرۆر.

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، لە یادی گەڕانەوەی ئیمام خومەینی بۆ تاران و سەرخستنی ئینقلاب، لە گوتارێکدا رایگەیاند، گەلی ئێران سوپای پاسداران بە بەشێک لە خۆیان دەزانن.

گوتیشی: بڕیارەکەی یەکێتیی ئەوروپا بۆ ناونانی سوپای پاسداران بە رێکخراوێکی تیرۆریستی، کردارێکی نا بەرپرسانەیە و بە فەرمانی سەرۆکی ئەمەریکا و رژێمی ئیسرائیل کراوە.

