نێچیرڤان بارزانی: بە شکۆوە یادی شەهیدانی کارەساتی 1ـی شوبات دەکەینەوە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێكی بڵاوکردەوە و تێدا هاتووە؛ شەهیدانی 1ـی شوبات، سیمبۆلی پێکەوەژیان، یەکڕیزی و تێکەڵبوونی خوێنی رۆڵەکانی كوردستانن لەپێناو ئازادی و سەرفرازیدا.

دەقی پەیامی نێچیرڤان بارزانی؛

ئەمڕۆ بە رێز و شکۆوە یادی شەهیدانی نەمری مەرگەساتی1ـی شوباتی 20047 دەکەینەوە، ئەو رۆژەی تیرۆریستانی تاریکپەرست لە بەیانییەکی جەژندا، بە رق و کینەیەکی رەشەوە، دوو بارەگای سەرەکیی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانیان لە هەولێر کردە ئامانج و کۆمەڵێک سەرکردە و تێکۆشەری دیار و هاووڵاتیی بێتاوانیان شەهید و بريندار کرد.

شەهیدانی ١ی شوبات، سیمبۆلی پێکەوەژیان، یەکڕیزی و تێکەڵبوونی خوێنی رۆڵەکانی كوردستانن لەپێناو ئازادی و سەرفرازیدا. ئەوان لە کاتێکدا شەهید بوون کە خەریکی پیرۆزبایيی جەژن و بەهێزکردنی تەبایی و خۆشەویستی بوون، بۆیە یادکردنەوەیان تەنها وەبیرهێنانەوەی ئازارێک نییە، بەڵکوو جەختکردنەوەیە لەسەر ئەو بەهایانەی ئەوان لەپێناویدا گیانیان بەخشی.

باشترین وەفا بۆ خوێنی شەهیدانی ١ی شوبات و سەرجەم شەهیدانی کوردستان، پاراستنی دەستکەوتەکان، قووڵکردنەوەی گیانی تەبایی و پێکەوەکارکردن و یەکڕیزیی نێوان لایەنە سیاسییەکانە. دەبێت ئەم یادە بکەینە هەوێنی تێپەڕاندنی ناکۆکییەکان و کارکردن بۆ بنیاتنانی داهاتوويه‌كى گەشتر بۆ نەوەکانمان کە شایستەی قوربانیدانی شەهیدانمان بێت.

دروود بۆ گیانی پاکی شەهیدانی1ـی شوبات و سەرجەم شەهیدانی کوردستان. سڵاو و سەربەرزی بۆ کەسوکاری سەربەرزیان.