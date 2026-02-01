بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی رێوڕەسمی ساڵیادی شەهیدانی یەکی شوبات بەڕێوەدەچێت

پێش 38 خولەک

کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی شوباتی 2026، بە ئامادەبوونی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رێوڕەسمی ساڵیادی 'شەهیدانی یەکی شوبات' لە هەولێر بەڕێوەدەچێت.

1ی شوبات؛ یادێک بۆ تێکەڵبوونی خوێن و یەکگرتنی ئیرادە

ئەمڕۆ ساڵڕۆژی یەکێک لە خوێناویترین و دڵتەزێنترین رووداوەکانی مێژووی هاوچەرخی کوردستانە. رۆژی 1ی شوبات، ئەو رۆژەی تێیدا تیرۆریستانی تاریک پەرست، جەژنی قوربانیان لە خەڵکی کوردستان کردە ماتەمینییەکی گەورە و پۆلێک سەرکردەی دیار و تێکۆشەری گەلەکەمان بوونە قوربانی.

وردەکاریی رووداوەکە



لە بەیانی ڕۆژی 1ی شوباتی ساڵی 2004، کە هاوکات بوو لەگەڵ یەکەم رۆژی جەژنی قوربان، لە کاتێکدا خەڵکی شاری هەولێر و بەرپرسان سەرقاڵی پیرۆزبایی جەژن بوون، دوو کردەوەی تیرۆریستیی خۆکوژی لەناو بارەگاکانی (لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان) و (مەڵبەندی سێی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان) لە شاری هەولێر ئەنجام دران.

قوربانییەکان

لە ئاکامی ئەم دوو تەقینەوەیەدا، (101) کەس شەهید بوون و سەدانی دیکەش بریندار بوون. لەنێو شەهیدەکاندا ژمارەیەک لە سەرکردە باڵا و دیارەکانی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد، کادیرانی پێشکەوتوو، پێشمەرگە و هاووڵاتی سڤیل هەبوون.

لە دیارترین شەهیدەکان (سامی عەبدولڕەحمان، شەوکەت شێخ یەزدین، سەعید عەبدوڵڵا، شاخەوان عەباس، خەسرەو شێرە و مەهدی خۆشناو) و چەندین تێکۆشەری دیکە بوون کە مێژوویەکی پڕ لە خەباتیان هەبوو.

پەیامی 1ی شوبات

ئەم کارەساتە ئەگەرچی بۆ گەلی کورد بە ئازار بوو، بەڵام پەیامێکی گەورەی هەڵگرتبوو. لەو رۆژەدا خوێنی شەهیدانی پارتی و یەکێتی تێکەڵاوی یەکتر بوو، ئەمەش بووە هەوێنێک بۆ یەکڕیزیی نێو ماڵی کورد و خێراترکردنی پرۆسەی یەکگرتنەوەی هەردوو ئیدارە لەو سەردەمەدا.

ئەو شوێنەی کە پێشتر سەربازگەی ڕژێمی بەعس بوو و دواتر بووە شوێنی شەهیدبوونی ئەو سەرکردانە، ئێستا گۆڕدراوە بۆ (پارکی سامی عەبدولڕەحمان) کە گەورەترین پارکی شاری هەولێرە و وەک سیمبوڵێک بۆ ژیان و ئاشتی و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر ماوەتەوە.

یادکردنەوەی رووداوەکە

ساڵانە لەم ڕۆژەدا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کەسوکاری شەهیدان و خەڵکی کوردستان لەبەردەم "مۆنۆمێنتی شەهیدانی 1ی شوبات" کۆدەبنەوە و تاجەگوڵینەی وەفا دادەنێن، بۆ ئەوەی بە دوژمنانی مرۆڤایەتی بڵێن: تیرۆر دەتوانێت جەستەکانمان بپێکێت، بەڵام هەرگیز ناتوانێت ئیرادەی ژیان و ئازادی لە گەلی کورد زەوت بکات.