شاخەوان عەبدوڵڵا: کۆبوونەوەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دوا دەکەوێت

پێش 35 خولەک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دوایین زانیارییەکانی لەبارەی دانیشتنی پەرلەمان و پرسی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار خستەروو.

شاخەوان عەبدوڵڵا رایگەیاند، گفتوگۆکان لەبارەی پرسی سەرۆککۆمار هێشتا بەردەوامن و جەختی کردەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان بە هیچ شێوەیەک هۆکار نەبووە بۆ دواخستنی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمان. گوتیشی: "ئێمە وەک فراکسیۆنی پارتی لێرەین و کاندیدی فەرمییشمان بۆ پۆستی سەرۆککۆمار ئامادەیە."

سەبارەت بە پۆستی سەرۆکوەزیران، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی ئاماژەی بەوە کرد: "ئێمە وەک لایەنی کوردی بەربژێرمان بۆ سەرۆککۆمار هەیە، بەڵام پرسی سەرۆکوەزیران پەیوەستە بە ماڵی شیعە و لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی، ئەوان خۆیان بڕیار دەدەن کێ بۆ ئەو پۆستە دەستنیشان دەکەن."

شاخەوان عەبدوڵڵا باسی لەوەش کرد؛ بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی پەرلەمان بریتییە لە پرسی سەرۆککۆمار، سەرۆکوەزیران و کۆمەڵێک پرسی دیکەی گرنگ.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە توانای چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆکوەزیران، گومانی خۆی نیشاندا و رایگەیاند: "لەو بڕوایەدا نیم چوارچێوەی هەماهەنگی بتوانێت لە ئێستادا ئەو پرسە یەکلا بکاتەوە."

بەگوێرەی ئەو رێککەوتنەی لە دوای 2003، عێراقی نوێی لەسەر بنیادنراوە، پۆستی سەرۆککۆماری عێراق پشکی کوردە و لایەنە کوردستانییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، یەکگرتووی ئیسلامی کاندیدیان بۆ پۆستەکە هەیە.

هەرچەندە سەرەتا 81 کەس سیڤی خۆیان بۆ کاندیدبوونی پۆستی سەرۆککۆماری پێشکەش کردبوو، بەڵام دواجار، رۆژی هەینی 23ـی کانوونی دووەم، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق کۆتا لیستی کاندیدانی پۆستی سەرۆککۆماری بڵاوکردەوە. لیستەکە لە 19 کەس پێکهاتبوون، بەڵام نەوزاد هادی، کە یەکێک بوو لە دوو کاندیدەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کێبڕکێی خۆ کاندیدکردن کشایەوە؛ بۆیە ئێستا 18 کاندید لە کێبرکێیەکەدا ماونەتەوە.

18 کاندیدەکەی دیکە بریتین لە:

1-د. عەبدوڵڵا محەممەد عەلی عەلیاوەیی

2-فوئاد محەممەد حوسێن بەکی

3- نزار محەممەد سەعید محەممەد

4-شوان حەوێز فەریق نامیق

5- ئەحمەد عەبدوڵڵا تۆفیق ئەحمەد

6-حوسێن تەها حەسەن محەممەد سنجاری

7-نەجمەددین عەبدولکەریم حەمەکەریم نەسروڵڵا

8-ئاسۆ فەرەیدوون عەلی

9- سامان عەلی ئیسماعیل شاڵی

10- سەباح ساڵح سەعید

11-ئیقبال عەبدوڵڵا ئەمین هەلیوی

12-سەردار عەبدوڵڵا مەحموود

13-موسەننا ئەمین نادر

14- خالید سدیق عەزیز محەمەد

15-ئازاد مەجید حەسەن

16-رافع عەبدوڵڵا حەمید موسا

17-سالم حەواس عەلی ساعدی

18-لەتیف محەممەد جەمال رەشید