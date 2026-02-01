سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکی فراکسیۆنەکان بۆ دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار کۆبوونەوە

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی شوباتی 2026، لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ پرۆسەی سیاسی، سەرۆکایەتی پەرلەمان کۆبوونەوەیەکی فراوان و گرنگی لەگەڵ سەرجەم لایەن و فراکسیۆنە پەرلەمانییەکان سازکرد. تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە تەرخانکرا بۆ تاوتوێکردنی هەنگاوە کردەییەکانی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار و دیاریکردنی وادەی کۆتایی بۆ ئەنجامدانی پرۆسەی دەنگدان.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی بەشی ڕاگەیاندنی پەرلەمان، لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی پەرلەمان جەختی لە گرنگی پەلەکردن لە رێکارە یاساییەکان کردەوە و رایگەیاند، "پێویستە هەموو لایەنەکان پابەندی ئەو هێڵە کاتییە دەستوورییانە بن کە دیاریکراون، تاوەکو پرۆسەی سیاسی بەبێ دواکەوتن و ئاستەنگ بەڕێوەبچێت."

هەر لە میانی گفتوگۆکاندا، ئاماژە بەوە درا، گەیشتن بە رێککەوتنی نێوان هێزە سیاسییەکان لەسەر وادەی دەنگدان، تەنیا هەنگاوێک نییە بۆ پڕکردنەوەی پۆستێکی باڵا، بەڵکو زەمینەسازییەکی بنەڕەتییە بۆ تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکانی دیکە و چەسپاندنی سەقامگیری سیاسی و کارگێڕی لە وڵاتدا.

چاوەڕوان دەکرێت لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە، لایەنەکان لەسەر وادەیەکی نزیک بۆ دانیشتنی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار ڕێکبکەون، بە مەبەستی دەربازبوون لە چەقبەستوویی سیاسی.