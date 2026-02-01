ئەمریکا بۆ سەرۆک بارزانی: هاوبەشیمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەهێزتر دەبێت

پێش کاتژمێرێک

لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ سەرۆک بارزانی، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا، هاریس و کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر گرین، پابەندیی نەگۆڕی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایان بۆ پشتگیریکردنی عێراقێکی سەروەر، سەقامگیر و گەشەسەندوو دووپات کردەوە.

کونسوڵخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر، ئەمڕۆ یەکشەممە 1ـی شوباتی 2026، لە لاپەڕەی فەرمی خۆی لە ئێکس بڵاوی کردەوە، شاندە باڵاکەی ئەمریکا لە سەردانیان بۆ لای سەرۆک بارزانی جەختیان لەوە کردەوە، هاوبەشییەکی بەهێز و درێژخایەنیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە و ئەم پەیوەندییە بەشێکی سەرەکییە لە هاوبەشیی فراوانتری ئەمریکا و عێراق کە سوودی بۆ گەلانی هەردوو وڵات دەبێت.

کونسوڵخانەی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کردووە، هاریس، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا، تیشکی خستە سەر پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و جەختی کردەوە، پێویستە هەر حکوومەتێک لە بەغدا پێکبهێنرێت، بە تەواوی سەربەخۆ بێت و تەنیا کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندیی نیشتمانیی هەموو عێراقییەکان بکات.

In their meeting with President Barzani, CDA Harris and CG Green reaffirmed the United States’ steadfast commitment to supporting a sovereign, stable, and prosperous Iraq, as well as a robust and enduring partnership with the Iraqi Kurdistan Region. This partnership is embedded… pic.twitter.com/6Yy3QEDLbk — U.S. Consulate General Erbil (@USCGERBIL) February 1, 2026

ئاماژەی بەوەش کرد، تەنیا لە رێگەی حکوومەتێکی سەربەخۆوە عێراق دەتوانێت سەروەرییەکەی بپارێزێت و خۆی لە گرژییەکانی ناوچەکە بەدوور بگرێت، تاوەکو بتوانێت سوود لە هاوبەشیی و لێکتێگەیشتنی دوولایەنە لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وەربگرێت.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، هەردوولا بیروڕایان سەبارەت بە گۆڕانکارییە سیاسییەکانی عێراق گۆڕییەوە و دەستخۆشییان لەو گفتوگۆ بنیاتنەرانە کرد کە ئێستا لە بەغدا بەڕێوە دەچن.

شاندە ئەمریکییەکە پێشوازییان لە هەوڵە بەردەوامەکان کرد بۆ داڕشتنی چوارچێوەیەکی سیاسیی گشتگیر بۆ هەموو پێکهاتەکانی عێراق، کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی سەقامگیری و ڕەخساندنی زەمینەیەکی گونجاو بۆ کاراکردنی هاوبەشییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا لە هەموو بوارەکاندا.

ئەم دیدارە گرنگەی شاندی باڵای ئەمریکا لەگەڵ سەرۆک بارزانی، لە کاتێکی هەستیاردا دێت کە عێراق لەبەردەم تاقیکردنەوەی پێکهێنانی حکوومەتێکی نوێدایە، واشنتن وەک هاوپەیمانێکی ستراتیژیی هەرێمی کوردستان، دەیەوێت لە ڕێگەی مەرجەعیەتی سیاسیی کوردەوە پەیامێکی روون بداتە هەموو لایەنەکان، کە تەنیا ئەو حکوومەتانە قبوڵکراون کە سەربەخۆیی بڕیاریان هەیە و ناچنە ژێر هەژموونی وڵاتانی دراوسێ، ئەم پەیامانەی کاربەڕێکەری باڵیۆزخانە و کونسوڵی گشتیی ئەمریکا، تەواوکەری ئەو سیاسەتەیە کە واشنتن بەرانبەر بە دەستوەردانە دەرەکییەکان گرتوویەتیە بەر تاوەکو عێراق وەک هاوبەشێکی سەقامگیر لە ناوچەکەدا بمێنێتەوە.