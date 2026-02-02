2026-02-02 23:50

عه‌بدولحوسێن زاڵمی رایگەیاند: سەردانی ئەمڕۆ شاندی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ لای سەرۆک بارزانی زۆر گرنگ و مژدەبەخشە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 2ـی شوباتی 2026، عه‌بدولحوسێن زاڵمی، سه‌ركرده‌ له‌ هاوپه‌یمانی فه‌تح، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات رایگەیاند: کۆبوونەوەی ئەمڕۆ شاندی چوارچێوەی هەماهەنگی لەگەڵ سەرۆک بارزانی زۆر گرنگە، ئەنجامێکی ئەرێنییە و گەشبینانەیە.

زاڵمی گوتی: ئەو سەردانە لەسەر بنەمای دەستوورە و پەیوەستە بە بابەتەکانی نێوان هەرێم و بەغدا، بە بڕوای من ئەو دیدارە یەکێکە لە دیدارە هەرە گرنگەکان لەسەر ئاستی ناوخۆیی لە کۆتاییدا دەگەین بە چارەسەری ڕیشەیی بۆ هەموو ئەو کێشانەی لە نێوان هەرێم و بەغدا هەیە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئێمە بڕوامان بەو ڕوانگەیەی سەرکردایەتی چوارچێوەی هەماهەنگی و سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان هەیە بۆ ئەوەی بگەینە ئەنجامێکی باش، بەتایبەت بۆ چارەسەرکردنی دۆسیە هەڵپەسێردراوەکان، ئەم سەردانە دەمانگەیەنێتە چارەسەرێک بۆ یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆککۆمار.

باسی لەوەش کرد، هیوای دەخوازین لایەنە کوردییەکان لەسەر یەک کاندید رێکبکەون و بە یەک کاندید بێنە ناو پەرلەمان. چونکە هاتنی کورد بۆ ناو پەرلەمان بۆ شایستە دەستوورییەکەی، ڕەنگدانەوەی ئەرێنی دەبێت، ئەگەر بە دوو کاندید بێن پرۆسەی دەنگدان سەخت دەبێت.

عه‌بدولحوسێن زاڵمی، جەخت لەوە دەکاتەوە، چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدی خۆی دیاریکردووە کە نوری مالیکیە، ئێمە دوای کۆبوونەوەکان گەیشتووینەتە ئەو بڕیارەی کە لەسەر کاندیدکردنی نوری مالیکی بمێنینەوە، چونکە ئەمە بڕیارێکی عێراقییە و کارێکی ناوخۆییە و بۆ هیچ لایەنێکی دەرەکی نییە دەستوەردان لە کاروباری ناوخۆی عێراق بکات، چونکە ئەمە بڕیارێکی سەروەرییە.

هەروەها رایگەیاند: ئەگەر بزانین بەرژەوەندی عێراق لەوە دایە کاندیدەکەمان بگۆڕین، سڵ ناکەینەوە، بەڵام نەک لەژێر فشاری دەرەکیدا، بەڵکوو دەبێت لە بەرژەوەندی وڵات بێت.