دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکارییەکانی ئیدارەی سۆران دەگەیەنێتە رۆژئاوای کوردستان

ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی رایگەیاند، هاوکارییەکانی ئیدارەی سۆران دەگەیەنینە رۆژئاوای کوردستان.

موسا ئەحمەد، سەرۆکی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا ئاشکرای کرد، تا ئێستا لە چوارچێوەی هەڵمەتەکانیاندا لە رۆژئاوای کوردستان، 5582 لیتر نەوتیان دابەشکردووە.

موسا ئەحمەد ئاماژەی بەوەشدا، کە وەک ئەرکێکی سەرەکی و بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی تەندروستی هەولێر و دهۆک، تیمەکانیان توانیویانە پشکنین و چارەسەری پزیشکی بۆ 5582 کەس ئەنجام بدەن.

سەبارەت بە بوژاندنەوەی ئابووری و رەخساندنی دەرفەتی کار، سەرۆکی دەزگاکە روونی کردەوە ،جگە لە کارمەندە پرۆفیشناڵەکان و ئەوانەی گرێبەستیان هەیە، لەو ماوەیەدا توانیویانە 655 دەرفەتی کار بۆ خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان دەستەبەر بکەن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا جەختی لەسەر پەیامی دەزگاکەیان کردەوە و گوتی: "لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆک بارزانی کارەکانمان دەکەین و پەیاممان ئەوەیە کە ئەو خزمەتانەی پێشکەشی دەکەین نە خێرە و نە منەتە، بەڵکو ئەرکێکە لەسەر شانی ئێمە بۆ خزمەتکردنی خوشک و براکانمان."

هەروەها رایگەیاند، بە راسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی بۆردی دەزگاکە، کارەکان بەشێوەیەکی پرۆفیشناڵانە بەڕێوەدەچن و لە ئایندەیەکی نزیکدا بە فەرمی ئۆفیسی دەزگای خێرخوازی بارزانی لە رۆژئاوای کوردستان دەکرێتەوە، بۆ ئەوەی باشتر خزمەتگوزارییەکان بگەیەننە هاووڵاتییان.