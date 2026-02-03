ئیمارات: پێویستە ئێران و ئەمریکا بگەنە رێککەوتن و پەیوەندییەکانیان سەرلەنوێ بنیاد بنێنەوە

2026-02-03 10:52

بەرپرسێکی باڵای دەوڵەتی ئیمارات رایگەیاند، بۆ دوورکەوتنەوە لە گرژییە بەردەوامەکان، پێویستە ئێران لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بگاتە رێککەوتن.

ئەنوەر قەرقاش، راوێژکاری سەرۆکایەتی ئیمارات، ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، لە میانی بەشداریکردنی لە "لووتکەی جیهانیی حکوومەتەکان" کە لە دوبەی بەڕێوەدەچێت، رایگەیاند: "ئێران ئەمڕۆ پێویستی بەوەیە بگاتە رێککەوتن." جەختی لەوەش کردەوە؛ پێویستە تاران کار بۆ ئەوە بکات "پەیوەندییەکانی لەگەڵ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا سەرلەنوێ بنیاد بنێتەوە."

سەبارەت بە چارەسەری بنەڕەتیی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە، قەرقاش ئارەزووی وڵاتەکەی بۆ دەسپێکردنی گفتوگۆی راستەوخۆ نیشان دا و گوتی: "حەز دەکەم بینەری دانوستانی راستەوخۆی نێوان ئێران و ئەمریکا بم کە بەرەو لێکگەیشتن بچێت، بۆ ئەوەی رۆژ نا رۆژێک رووبەڕووی ئەم کێشە و ئاڵۆزییانە نەبینەوە."

ئەم داوایەی ئیمارات لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ کەمکردنەوەی مەترسیی پێکدادانی سەربازی لە نێوان واشنتن و تاران بەردەوامن.