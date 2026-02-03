2026-02-03 11:57

لووتکەی ئازادی ئایینه‌كان لە واشنتن بە بەشداری نوێنەری زیاتر لە 80 وڵات بەڕێوەدەچێت، ئانۆ جەوهەر وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان تیایدا بەشدارە و باسی رەوشی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان دەکات.

ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداریی لە لووتکەی ئازادیی ئایینەکان لە واشنتن بە کوردستان24ی گوتی: "زۆربەی بەشداربووان کە دەبینن ئێمە لە هەرێمی کوردستانەوە هاتووین، ستایشی پێکەوەژیانی هەموو پێکهاتە و ئایینەکانی هەرێمی کوردستان و رۆڵی سەرۆک بارزانی لە کۆکردنەوەیان لەژێر ئاڵای کوردستان دەکەن."

وەزیری گواستنەوە و گەیاندن روونیشی کردەوە، ئامادەبووانی لووتکەکە داوای بەشداریکردن لە نزای نیشتمانی دەکەن کە لە کوردستان و لەژێر سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی بەڕێوەدەچێت.

گوتیشی: "لە زۆربەی ئەو بۆنانەی بۆ ئایین و پێکهاتەکان دەکرێن، زۆر بە رێز و سەرسامییەوە باسی رۆڵی سەرۆک بارزانی دەکەن لە پشتگیریی پرۆسەی ئاشتی و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنەکان بۆ بەرپاکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا، بەتایبەتی لە سووریا، رێککەوتننامەی نێوان هەسەدە و دیمەشق و راگرتنی شەڕ لە رۆژئاوای کوردستان."

ئانۆ جەوهەر ئاماژەی بەوەش دا، هۆکاری پێکەوەژیانی نێوان ئایین و پێکهاتەکان لە کوردستان، ئەنجامی سیاسەتی حوکمڕانی حەکیمانەی سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانە و گوتی: "ئێمە لە باب و باپیرانەوە لەسەر ئەو بیروباوەڕە گەورە بووین و ئەو پێکەوەژیانەش بووەتە قەڵخانێک بۆ هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمی."