ئایینی

واشنتن .. ئانۆ جەوهەر بە نوێنەرایەتی کوردستان بەشداری لووتکەی ئازادی ئایینه‌كان دەکات

کوردستان پێکەوە ژیانی پێکهاتەکان ئایینەکان ئانۆ جەوهەر

لووتکەی ئازادی ئایینه‌كان لە واشنتن بە بەشداری نوێنەری زیاتر لە 80 وڵات بەڕێوەدەچێت، ئانۆ جەوهەر وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان تیایدا بەشدارە و باسی رەوشی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان دەکات. 

ئانۆ جەوهەر، وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداریی لە لووتکەی ئازادیی ئایینەکان لە واشنتن بە کوردستان24ی گوتی: "زۆربەی بەشداربووان کە دەبینن ئێمە لە هەرێمی کوردستانەوە هاتووین، ستایشی پێکەوەژیانی هەموو پێکهاتە و ئایینەکانی هەرێمی کوردستان و رۆڵی سەرۆک بارزانی لە کۆکردنەوەیان لەژێر ئاڵای کوردستان دەکەن."

وەزیری گواستنەوە و گەیاندن روونیشی کردەوە، ئامادەبووانی لووتکەکە داوای بەشداریکردن لە نزای نیشتمانی دەکەن کە لە کوردستان و لەژێر سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی بەڕێوەدەچێت.

گوتیشی: "لە زۆربەی ئەو بۆنانەی بۆ ئایین و پێکهاتەکان دەکرێن، زۆر بە رێز و سەرسامییەوە باسی رۆڵی سەرۆک بارزانی دەکەن لە پشتگیریی پرۆسەی ئاشتی و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنەکان بۆ بەرپاکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا، بەتایبەتی لە سووریا، رێککەوتننامەی نێوان هەسەدە و دیمەشق و راگرتنی شەڕ لە رۆژئاوای کوردستان."

ئانۆ جەوهەر ئاماژەی بەوەش دا، هۆکاری پێکەوەژیانی نێوان ئایین و پێکهاتەکان لە کوردستان، ئەنجامی سیاسەتی حوکمڕانی حەکیمانەی سەرۆک بارزانی، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانە و گوتی: "ئێمە لە باب و باپیرانەوە لەسەر ئەو بیروباوەڕە گەورە بووین و ئەو پێکەوەژیانەش بووەتە قەڵخانێک بۆ هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و هەرێمی."

 

 
 
 
ئیسرا ئەنوەر ,