فەرهاد ئەترووشی: بۆ پۆستی سەرۆککۆمار، پابەندی بڕیاری سەرۆک بارزانین

2026-02-03 18:30

جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، هەبوونی هەر جۆرە ناکۆکییەکی ناوخۆیی لەنێو سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستان سەبارەت بە پۆستی سەرۆککۆمار، رەت دەکاتەوە و جەخت دەکاتەوە کە پابەندی بڕیاری کۆتایی سەرۆک بارزانی و سەرکردایەتیی سیاسیی کوردستان دەبن.

سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا، رایگەیاند: بە داخەوە هەندێک لە دەزگاکانی راگەیاندن هەواڵێکیان بڵاو کردووەتەوە کە دوورە لە راستی و واقیعەوە و، تێیدا بانگەشەی ئەوە دەکەن گوایە جیاوازیی بیروڕا لەنێوان سەرکردایەتیی پارتی دیموکراتی کوردستاندا هەیە سەبارەت بە بابەتی پۆستی سەرۆککۆمار".

ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد، کە ئەو بانگەشە و لێکدانەوانە هیچ بنەمایەکی راستییان نییە و داوای لە دەزگاکانی راگەیاندن کرد کە "وردبینی بکەن و پێش بڵاوکردنەوەی هەر هەواڵێک، لە دروستیی سەرچاوەکانیان دڵنیا ببنەوە".

هاوکات ئەترووشی دووپاتی کردەوە: "بۆ بەرژەوەندیی گشتی، ئێمە پابەندی هەر بڕیارێک دەبین و جێبەجێی دەکەین کە لە لایەن سەرکردایەتیی کوردستان و جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانییەوە سەبارەت بە پۆستی سەرۆککۆمار دەربچێت".