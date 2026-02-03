نوورەددین بابا: بەبێ جیاکاری سووریایەکی نوێ بنیات دەنێینەوە

2026-02-03 20:22

گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە ناو جەرگەی شاری قامشلۆوە ڕایگەیاند، پرۆسەی وەرگرتنەوەی باڵەخانە ئەمنییەکان لە هێزەکانی ئاسایش دەستی پێ کردووە و ستایشی هەماهەنگیی هێزە کوردییەکان دەکات، جەختیش دەکاتەوە کە بەبێ جیاکاری سووریایەکی نوێ بنیات دەنێنەوە.

سێشەممە 3ـی شوباتی 2026، نوورەددین بابا, گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی سووریا ڕایگەیاند، هێزەکانیان چوونەتە نێو شاری قامشلۆ و لەلایەن هێزەکانی ئاسایشەوە پێشوازییەکی گەرم و ڕێکخراویان لێ کراوە، لە ئێستاشدا سەرقاڵی وەرگرتنەوەی باڵەخانەی دەزگا ئەمنییەکانن لە شارەکەدا.

گوتەبێژەکەی وەزارەتی ناوخۆ گوتی: بەپێی ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی سووریا، هێزەکانمان لە شارەکە بڵاوەیان پێ دەکرێت و بۆ بەرقەرارکردنی ئەمنییەت یارمەتیی ئاسایش دەدەن.

سەبارەت بە دۆخی شارەکە و پەیوەندییەکان، نوورەددین بابا ئاماژەی بەوە دا کە کەشێکی ئەرێنی دەبینن و ئەمڕۆ گەلی سووریا بە هەموو پێکهاتەکانیەوە سەرکەوتنی بەدەست هێناوە.

گوتیشی: ئەمڕۆ لاپەڕەیەکی نوێ هەڵدەدەینەوە، دوور لە تۆڵەسەندنەوە و گوتاری توندوتیژی و جیاکاری، سووریایەکی نوێ بنیات دەنێین. سووریا بە هەوڵی هەموو ڕۆڵەکانی، چ عەرەب، کورد، تورکمان یان سریانی بنیات دەنرێتەوە.

گوتەبێژی وەزارەتی ناوخۆی سووریا پەیامێکی دڵنیایی دایە خەڵکی پارێزگای حەسەکە و ڕایگەیاند: حەسەکە چیتر پێویستی بە خوێنڕشتن و گوللە و مووشەکی زیاتر نییە، بەڵکوو وەک هەموو سووریا پێویستی بە بووژانەوەیەکی زۆرە، دوای ئەم ڕێککەوتنە و گەڕانەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت، حەسەکە بە ئابووری و شارستانییەت وەک دڵێکی نوێ و زیندووی سووریا دەگەڕێتەوە.