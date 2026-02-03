ماكرۆن ئامادەکاری بۆ  دەستپێکردنەوەی دیالۆگ لەگەڵ پوتن دەکات

2026-02-03 19:04

ئیمانوێل ماكرۆن، سەرۆککۆماری فەڕەنسا، ڕایگەیاند: ئامادەکارییەکان بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتن، سەرۆکی رووسیا دەستیان پێکردووە و ئێستا گۆڕینەوەی بیروڕاکان لە ئاستی تەکنیکیدایە.

ماكرۆن جەختی کردەوە، ئەم هەنگاوە بە شەفافی و بە هەماهەنگی و راوێژ لەگەڵ ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا بەڕێوە دەچێت.

سەرۆککۆماری فەڕەنسا ئاماژەی بەوە کرد، زۆر گرنگە ئەورووپییەکان کەناڵی تایبەتی خۆیان بۆ گفتوگۆ لەگەڵ مۆسكۆ هەبێت و رۆڵی خۆیان لە هاوکێشەکاندا بپارێزن.

هاوکات، ماكرۆن رەخنەی لە هێرشەکانی ئەم دواییەی رووسیا گرت و رایگەیاند: مۆسكۆ تا ئێستا هیچ نیازپاکی و ئیرادەیەکی راستەقینەی بۆ دانوستانی ئاشتی نیشان نەداوە، بەڵام پاریس دەیەوێت رێڕەوە دیپلۆماسییەکان بە کراوەیی بهێڵێتەوە.

ئەم هەوڵە نوێیەی فەڕەنسا بۆ دەستپێکردنەوەی دیالۆگ دوای نزیکەی چوار ساڵ لە جەنگی ئۆکرانیا و پچڕانی پەیوەندییەکان دێت، کە تێیدا ماكرۆن دەیەوێت پێگەی ئەورووپا لە دیاریکردنی چارەنووسی ناوچەکەدا بەهێز بکاتەوە.