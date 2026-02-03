بلومبێرگ: بەرپرسانی ئەمریکا و پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق لە تورکیا کۆبوونەوە

2026-02-03 20:25

ئاژانسی بلومبێرگی نێودەوڵەتی ئاشکرای کرد، هەفتەی رابردوو بەرپرسانی باڵای ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق لە وڵاتی تورکیا کۆبوونەتەوە.

ئەم دیدارە بە مەبەستی تاوتوێکردنی چەندین دۆسیەی دارایی و بانکیی هەستیار بووە کە راستەوخۆ پەیوەندییان بە سەقامگیریی بەهای دینار و سیستەمی ئاڵوگۆڕی دراوەوە هەیە لە عێراقدا.

بەپێی زانیارییەکانی بلومبێرگ، تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکانی نێوان هەردوولا تەرخان کرابوو بۆ پرسی چاودێریکردنی وردی جووڵەی دۆلار و ڕێگریکردن لە هەر جۆرە پێشێلکارییەک کە زیان بە ئابووریی عێراق و بەرژەوەندییەکانی گەنجینەی ئەمریکا بگەیەنێت.

هەردوولا جەختیان لەسەر پێویستیی بەردەوامبوونی چاکسازییە بانکییەکان کردووەتەوە تاوەکو عێراق بتوانێت بە شێوازێکی شەفافتر مامەڵە لەگەڵ بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا بکات و رێگری لە بە قاچاخبردنی دراو بگرێت.



فشارەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لەسەر بانکی ناوەندیی عێراق بۆ سنووردارکردنی گەیشتنی دۆلار بەو لایەنانەی کە لەژێر سزادان، وای کردووە هەماهەنگییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا بچێتە قۆناغێکی نوێوە، ئەم جۆرە دیدارە دەرەکییانە وەک هەوڵێک دەبینرێن بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی خێرا دوور لە فشارە سیاسییەکانی ناوخۆی عێراق، تاوەکو رێگری لە داڕمانی بەهای دینار و پەککەوتنی پڕۆسەی بازرگانیی دەرەکی بگیرێت.