مالیكی : ترەمپ بە فشاری دەرەکی منی رەت کردووەتەوە

2026-02-03 21:05

نووری مالیكی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، لە دیدارێکی تەلەفزیۆنیدا رایگەیاند: کشانەوەی محەمەد شیاع سوودانی لە کێبڕکێی سەرۆکایەتیی حکوومەت بە سوودی ئەو، سوپرایزێکی گەورە و هەڵوێستێکی لەبیرنەکراو بووە.

مالیكی ئاشکرای کرد، سوودانی هیچ جۆرە مەرج یان گەرەنتییەکی لە بەرانبەر ئەو هەنگاوەدا داوا نەکردووە و چوارچێوەی هەماهەنگی دوای گفتوگۆیەکی زۆر گەیشتووەتە ئەو دەرەنجامەی کە ئەو وەک کاندیدی یەکلاکەرەوە دەستنیشان بکات.

مالیكی جەختی لەوە کردەوە کە ڕێز لە بڕیاری لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەگرێت و ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر زۆرینەی 2/3ـی ئەندامانی چوارچێوەکە بڕیاری گۆڕینی بدەن، ئەو بەوپەڕی ڕێزەوە بڕیارەکە قبوڵ دەکات، چونکە بڕیاردانی کۆتایی لە دەستی ئەو هاوپەیمانێتییەدایە.

سەبارەت بە گروپە چەکدارەکانیش، مالیكی دڵنیایی دا ، هیچ نیەتێکی بۆ دووبارەکردنەوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازی هاوشێوەی (صولة الفرسان) نییە، بەڵکو دەڵێت ئەو گروپانە ئامادەیی هاوبەشی و هاوکارییان تێدایە و تەنیا دەیانەوێت دڵنیاییان پێ بدرێت کە دوای سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا، ناکرێنە ئامانج.

سەبارەت بە هێرشەکانی دۆناڵد ترەمپ لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، مالیكی رایگەیاند: زانیاریی هەڵە و چەواشەکارانە گەیەندراوەتە سەرۆکی ئەمریکا و هەندێک وڵات و لایەن لە رێگەی ناردنی راپۆرتی ناڕاستەوە ویستوویانە رێگری لە کاندیدکردنی بکەن.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد، دەنگۆیەک هەیە کە ئەو تویتەی ترەمپ لە ناوخۆی عێراق و بە دەستی عێراقییەکان نووسرابێت، هەرچەندە تا ئێستا ئەوە بە تەواوی نەسەلمێنراوە.

مالیكی دووپاتی کردەوە، هیچ دەوڵەتێک مافی دەستوەردانی لە کاروباری ناوخۆی عێراق نییە، بەڵام جەختی لە گرنگیی پاراستنی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و بەتایبەت پەیوەندی لەگەڵ واشنتن کردەوە.

نووری مالیكی، کە لە نێوان ساڵانی 2006 بۆ 2014 سەرۆکوەزیرانی عێراق بووە، ئێستا وەک کاندیدی بەهێزی لایەنە شیعییەکان بۆ گەڕانەوە بۆ دەسەڵات دەبینرێت، ئەم ململانێیە لە کاتێکدایە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکی تونددا دژایەتیی خۆی بۆ کاندیدکردنی مالیكی نیشان داوە و هەڕەشەی بڕینی هاوکارییەکانی بۆ عێراق کردووە، پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ لە ساڵی 2026دا بووەتە مەیدانی ململانێیەکی توندی نێوان ئیرادەی ناوخۆیی چوارچێوەی هەماهەنگی و فشارە دەرەکییەکانی ئەمریکا، کە ئەمەش ئاییندەی سیاسیی وڵاتەکەی بەرەو دۆخێکی نادیار بردووە.