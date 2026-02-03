ژیان عومەر: هەرێمی کوردستان بووەتە هەناسە بۆ هەموو کوردێک

2026-02-03 21:40

ژیان عومەر، ئەندامی پەرلەمانی بەرلین ئاماژە بەوە دەکات، ئەو ناوچانەی لە رۆژئاوای کوردستان کوردن پێویستە تەواوی پارتە سیاسیەکان کار بۆ پاراستنی بکەن.

ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، ژیان عومەر، ئەندامی پەرلەمانی بەرلین لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات رایگەیاند: کاتێک ئاڵای کوردستان بە هەڵکراوی دەبینم دڵخۆش دەبم، بۆیە بە ئاڵای کوردستانەوە چوومە کەناڵی جەزیرە بۆ ئەوەی مۆڕاڵی کوردانی رۆژئاوا بەرزبکەینەوە، هەرچەندە پێشتر رێگەیان نەدا ئاڵای کوردستان بەرزبکەمەوە، بەڵام گوتم ئەگەر قبوووڵی نەکەن منیش نایێمە ناو بەرنامەکە، چونکە هەزاران شەهیدمان داوە بۆ بەرزراگرتنی ئەو ئاڵایە.

ژیان عومەر گوتی: ئەو ناوچانەی زۆرینەیان کوردن، پێویستە تەواوی پارتە سیاسیەکان کار بۆ پاراستنی ئەو ناوچانە بکەن، چونکە ئەو حکوومەتەی ئێستا لە سووریا هەیە جێی متمانە نییە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، سەرۆک بارزانی رۆڵێکی بەرچاوی هەبوو لە پاراستن و دروستکردنی پشتگیری بۆ رۆژئاوای کوردستان، هەرێمی کوردستان بووەتە هەناسە بۆ هەموو کوردێک، چونکە ئەگەر ئەم هەرێمە نەبووایە ئێستا بارودۆخەکە زۆر قورس و دژوار دەبوو، هەروەها میدیای کوردی دەڵاقەیەکی زۆرباشبوو بۆ گەیاندنی دەنگی کوردان.

ئەو پەرلەمانتارە باسی لەوە کرد، حکوومەتی دیمەشق ویستوویەتی پەرتەوازەی لە نێو کورد دروستبکات، بۆیە پیویستە کورد هۆشیارتر بێت، هاوکات ئەوەی کوردی رزگار کرد، برایەتی کوردان بوو نەک برایەتی گەلان، بەهۆی یەکگرتووی کوردان کورد زیاتر پارێزراو دەبێت، دۆزی کورد ئێستا بووەتە نێودەوڵەتیی، هەروەها دەبێت گرنگی زیاتر بە لۆبی کورد بدرێت، خاڵی هەرەگرنگ ئەوەیە خەڵکی کورد لەسەر خاکەکەی ماوە، بەجێی نەهێشتووە.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەوەی بە سەربازی و بەرگریی پاراستوومانە، پێویستە ئێستا لە ڕووی سیاسییەوە بیپارێزین، چونکە کورد دۆستی زۆرە، ئەو پەیوەندییە دیپلۆماسیەی هەرێمی کوردستان بۆ رۆژئاوای دروستکرد، پێویستە رۆژئاوا سوودی لێ وەربگرێت.

دەربارەی پێدانی پۆست بە کورد لە سووریا، جەخت لەوە دەکاتەوە، پۆست گرنگ نییە، بەڵکوو پاراستنی زمان و کەلتووری کورد گرنگە، دەبێت کورد وەک نەتەوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت، پێویستە بەڕێوەبەرایەتییەکانی رۆژئاوای کوردستان کورد خۆی بەڕێوەببات.

گوتیشی: چەک هۆکاری مانەوە و پاراستنیانی کوردە، کورد ئەمجارە شێوەی خۆپێشاندانەکانی گۆڕی، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی زیاتر لەناو وڵاتانی ئەوروپا دەنگبداتەوە، سیاسەتی نێودەوڵەتیی سیاسەتێکی پیسە، لەسەر بەرژەوەندیە، بۆیە پێویستە کورد بەرژەوەندییەکانیان بە نێودەوڵەتی بکەن.

لە کۆتاییدا باسی لەوە کرد، توانیمان دەنگی کوردانی رۆژئاوای کوردستان بگەینینە پەرلەمانی وڵاتانی ئەوروپا، هەفتەی ڕابردوو لە پەرلەمانی بەرلین داوای پشتگیریمان کرد و قبوڵیان کرد کە هاوکاری رۆژئاوای کوردستان بکەن.