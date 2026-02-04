یونێسکۆ ئامادەیی هاوکاری بۆ ئەندامێتی هەرێمی کوردستان دەردەبڕێت

2026-02-04 12:21

ئەمڕۆ چوارشەممە، 04ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دوبەی، لەگەڵ خالید ئەلعینانی، به‌ڕێوه‌به‌رى گشتيى ‏نوێی رێكخراوى نه‌ته‌وه‌ يه‌كگرتووه‌كان بۆ په‌روه‌رده‌ و زانست و ڕۆشنبيرى (UNESCO) کۆبووەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئەوەی خستووەتە روو، لە دیدارەکەدا، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی "پیرۆزبایی دەستبەکاربوونی لە به‌ڕێوه‌به‌رى گشتيى یونێسکۆ کرد و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەکەی بۆ خواست."

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "بەڕێوه‌به‌رى گشتيى یونێسکۆ، باسی لە پڕۆژەکانیان لە بواری پاراستن و نۆژەنکردنەوەی شوێنەوارەکان کرد و ئاماژەی بە پڕۆژەی نۆژەنکردنەوەی قەڵای هەولێر وەک شوێنەوارێکی مێژوویی و دێرینی جیهانی کرد."

سەرۆکی حکوومەت داوای کرد هەرێمی کوردستان وەک ئەندامێکی بەشدار لە رێکخراوی یونێسکۆ وەربگیرێت و بەڕێوەبەری گشتیی رێکخراوەکەش، ئامادەیی بۆ هەر هاریکاری و هاوئاهەنگیکردنێک لەمبارەیەوە دەربڕی.