وەزارەتی پێشمەرگە: هەردوو فەرماندەیی دەڤەری یەک و دوو پێکەوە رادەگەیەنرێن

2026-02-04 12:33

ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، نوێترین زانیاری لەبارەی پڕۆسەی رێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و دروستکردنی فەرماندەیی دەڤەرەکان دەخاتە روو و رایدەگەیەنێت، هەردوو دەڤەری یەک و دوو پێکەوە رادەگەیەنرێن.

لیوا روکن بەختیار محەممەد، ئەمینداری گشتیی وەزارەتی پێشمەرگە لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "لێکگەیشتنی زۆر باش لە نێوان لایەنەکاندا هەیە بۆ رێکخستن و بەرەوپێشچوونی کاروباری هەردوو دەڤەری یەک و دووی وەزارەتی پێشمەرگە، بڕیاریش وایە هەردوو دەڤەرەکە بەیەکەوە رابگەیەنرێن."

سەبارەت بە کاتی تەواوبوونی رێکارەکان، ئەمینداری گشتیی ئاماژەی بەوە کرد کە لیژنەکان تاوەکو رۆژی یەکشەممەی هەفتەی داهاتوو بەردەوام دەبن لە کارەکانیان، بە مەبەستی دیاریکردنی تەواوی دەسەڵاتە کارگێڕی، یاسایی و داراییەکان، تاوەکو هەردوو دەڤەرەکە بە فەرمی دەستبەکاربن.

لیوا روکن بەختیار باسی لەوەش کرد، کە لە چەند رۆژی رابردوودا لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، کۆبوونەوەیەکی گرنگ بە ئامادەبوونی نوێنەرانی یەکەکانی 70 و 80، وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پێشمەرگە ئەنجامدراوە، کە تێیدا هەنگاوی باش بەرەو رێککەوتنی کۆتایی نراوە.

لەلایەکی دیکەوە، دکتۆر ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران جەختی لەو هەوڵانە کردەوە و رایگەیاند؛ لیژنەی باڵای رێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە تاوتوێی وردی دەسەڵاتەکانی فەرماندەی دەڤەری یەک و دووی کردووە. بڕیاریش دراوە لە داهاتوویەکی نزیکدا لیژنەکە کارەکانی کۆتایی پێ بهێنێت و سەرجەم دەسەڵاتەکان پەسەند بکرێن.

ئەم هەنگاوەی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی پڕۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەدایە، کە ئامانج لێی دروستکردنی فەرماندەیی و سیستمێکی یەکگرتووی سەربازییە لە هەرێمی کوردستان.