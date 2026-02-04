هاوپەیمانییەکەی سوودانی سوورە لەسەر پشتیوانی نووری مالیکی

2026-02-04 12:28

گوتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدانی سوودانی راگەیاند، بەردەوامن لە پشتیوانیکردنی نووری مالیکی بۆ سەرۆکوەزیرانی عێراق.

فیراس مەسلەماوی، گوتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان کە بەشێکن لە چوارچێوەی هەماهەنگی و سوودانی سەرکردایەتی دەکات، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند، چوارچێوەی هەماهەنگی بەردەوامە لە پشتیوانیکردنی نووری مالیکی وەکو تاکە کاندیدیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، گوتیشی، محەممەد شیاع سوودانیش پشتیوانی مالیکی دەکات و پاشەکشەی نەکردووە.

گوتەبێژەکەی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان ئاشکراشی کرد، لەگەڵ لایەنی ئەمریکی لە پەیوەندیدان بۆ رەواندنەوەی نیگەرانیەکانیان لەبارەی کاندیدکردنی نووری مالیکی.

ئاماژەی بەوەشدا، بە ئەگەری زۆر ئەمشەو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی دەکرێت بۆ تاوتوێکردنی ئەنجامی سەردانی سوودانی و هاوڕێکانی بۆ هەولێر و سلێمانی، گەر ئەمشەو کۆبوونەوەکە نەکرا، سبەی دەکرێت.

گوتەبێژی هاوپەیمانی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان باسی لەوەشکرد، تاوەکوو ئێستا هیچ ئاماژەیەک نییە بۆ کشانەوەی مالیکی، لە هەموو سیناریۆیەکیشدا سوودانی و هاوپەیمانێتییەکەی پابەندن بە هەر بڕیارێک چوارچێوەی هەماهەنگی بیدات.

بەگوێرەی رۆژنامەی "سەباح"ی نیمچەفەرمی، چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان ئەمڕۆ چوارشەممە، 4ـی شوباتی 2026، کۆبوونەوەیەکی چارەنووسساز ئەنجام دەدات بۆ یەکلاییکردنەوەی مانەوە یان گۆڕینی کاندیدەکەیان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران.

هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی ئەنجامی سەردانی شاندە باڵاکەی چوارچێوەکە بۆ هەرێمی کوردستان و گفتوگۆکانیان لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەکرێت.

خاڵی سەرەکیی کۆبوونەوەکە بریتییە لە بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە ئایا نووری مالیکی وەک کاندیدی کۆتایی دەمێنێتەوە، یان لە ژێر کاریگەریی هۆشدارییە توندەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، کەسێکی دیکە رادەسپێردرێت. سەرچاوەکان ئاماژە بەوە دەکەن، رای جیاواز لەناو هاوپەیمانێتییەکەدا هەیە و هێشتا بڕیاری کۆتایی لەسەر گۆڕینی مالیکی نەدراوە.

چوارچێوەی هەماهەنگی لە 24ـی کانوونی دووەمی 2026، بە زۆرینەی دەنگ نووری مالیکی وەک کاندیدی فەرمی خۆی بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دیاری کرد. ئەم بڕیارە لەسەر بنەمای "ئەزموونی سیاسی و کارگێڕی" مالیکی بوو، کە پێشتر دوو خول سەرۆکایەتیی حکوومەتی عێراقی کردووە (2006-2014). بەڵام ئەم کاندیدکردنە دەستبەجێ رووبەڕووی دژایەتیی توندی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بووەوە.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە پەیامێکدا کاندیدکردنەوەی مالیکی بە "هەڵەیەکی زۆر خراپ" وەسف کرد و هەڕەشەی بڕینی تەواوی هاوکارییەکانی واشنتنی بۆ عێراق کرد ئەگەر مالیکی بگەڕێتەوە دەسەڵات. ئەم هەڵوێستەی ترەمپ کاردانەوەی جیاوازی لێکەوتەوە، لە کاتێکدا چوارچێوەی هەماهەنگی بە "دەستوەردانی ئاشکرا" لە کاروباری ناوخۆی عێراقدا وەسفی کرد و جەختیان لەسەر بەردەوامبوونی کاندیدەکەیان کردەوە، لە هەمان کاتدا بووەتە هۆی دروستبوونی فشارێکی گەورە لەسەر پرۆسە سیاسییەکە.