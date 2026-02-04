مەسرور بارزانی: دەبێت کاندیدی سەرۆککۆمار لە پەرلەمان یەکلایی بکرێتەوە

2026-02-04 19:08

مەسرور بارزانی رایگەیاند، کاندیدی سەرۆککۆمار دەبێت لەلایەن هەموو خەڵکی کوردستانەوە قبووڵکراو بێت و باشترین میکانیزم ئەوەیە کاندیدی سەرۆککۆمار لە پەرلەمان یەکلایی بکرێتەوە و بە دەنگی زۆرینە دیاری بکرێت.

چوارشەممە 4ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە میانی سەردانەکەیدا بۆ ئیمارات و لە بەشێک لە چاوپێکەوتنەکەی لەگەڵ کوردستان24، کە بڕیارە ئەمشەو لە کاتژمێر 20:00 تەواوی چاوپێکەوتنەکەی پەخشبکرێت، لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمار رایگەیاند: تا ئێستا هیچ رێککەوتنێک نەکراوە، بەڵام جەختی کردەوە، کاندیدی سەرۆککۆمار دەبێت لەلایەن هەموو خەڵکی کوردستانەوە قبووڵکراو بێت، نەک کاندیدی حزبێک بێت کە هەڵبژاردنیشی نەبردووەتەوە.

گوتیشی: باشترین میکانیزم ئەوەیە کاندیدی سەرۆککۆمار لە پەرلەمان یەکلایی بکرێتەوە و بە دەنگی زۆرینە دیاری بکرێت.