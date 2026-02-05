مەزڵووم عەبدی لە هەولێر لەگەڵ وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کۆدەبێتەوە

پێش 7 کاتژمێر

هۆشمەند سادق پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی شوباتی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) دێتە هەولێر و لەگەڵ وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کۆدەبێتەوە.

ئەم سەردانەی مەزلووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سوریای دیموکرات ( هەسەدە ) و ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، لە دوای ئەوە دێت، یەکشەممە 1ـی شوباتی 2026،

پەیوەندییەكی تەلەفۆنی لە نێوان سەرۆک مەسعود بارزانی و مەزلووم عەبدی فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات ئەنجام درا، باس لە دوایین پێشهاتەکانی سووریا و هەنگاوەکانی جێبەجێبوونی رێككەوتنی نێوان حكوومەتی سووریا و هێزەكانی سووریای دیموكرات كرا، هەردوولا جەختیان لە چارەسەربوونی کێشە و گرفتەکان لە رێگەی دیالۆگ و بەرقەراربوونی ئاشتی و سەقامگیری کردەوە.

هاوکات هەر ئەمڕۆ ، ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەشتێکی دیپلۆماسی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەست پێدەکات و بڕیارە لەو چوارچێوەیەدا سەردانی هەریەکە لە سووریا، عێراق و هەرێمی کوردستان بکات، بە مەبەستی تاوتوێکردنی رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق و پرسی چەکدارە فەرەنسییەکانی نێو داعش.

باسکال کونفاڤرۆ، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا رایگەیاند "ئەمرۆ ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەشتەکەی بۆ ناوچەکە دەست پێدەکات.

لە وێستگەی یەکەمدا لە دیمەشق لەگەڵ ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا کۆ دەبێتەوە و دوایین رێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و دیمەشق تاوتوێ دەکەن."

هەر بەگوێرەی زانیارییەکانی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا، بارۆ، دوای دیمەشق سەردانی بەغدا دەکات و لەگەڵ سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق کۆ دەبێتەوە.

ئامانجی سەردانەکە کارکردنی هاوبەشە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ بۆ دابینکردنی سەقامگیریی زیاتری ناوچەکە و درێژەدان بە شەڕی دژی داعش.

کونفاڤرۆ، ئاماژەی بەوەش کردووە، یەکێکی دیکە لە تەوەرە گرنگەکانی کۆبوونەوەکانی بەغدا، پرسی ئەو چەکدارە فەرەنسییانەی نێو رێکخراوی داعشە کە بەم دواییە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ زیندانەکانی عێراق.

دوای کۆتاییهاتنی دیدارەکانی لە بەغدا، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا سەردانی هەولێر دەکات و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کۆ دەبێتەوە.

پێشتر، جان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، سەبارەت بەم گەشتەی رایگەیاندبوو "فەرەنسا لەگەڵ هاوبەشەکانیدا، جێبەجێکردنی دوایین رێککەوتنی نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشق تاوتوێ دەکات و دوای سەرهەڵدانەوەی گرژییەکان لە سووریا، پاریس لە گشت ئاستەکاندا هەوڵی داوە رێگری لە پەرەسەندنی ئاڵۆزییەکان بگرێت و مافە ئەمنی و سیاسییەکانی کورد لەو وڵاتەدا بپارێزرێت."