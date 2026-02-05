پێشەوا هەورامانی بۆ حەلبووسی: تۆ نوێنەرایەتیی بیری شۆڤێنی دەکەیت

پێش 7 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 05ـی شوباتی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە وەڵامێکی تونددا بۆ محەممەد حەلبوسی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "تەقەددوم"، رایگەیاند، "هەولێر پێشوازیت لێناکات، لێرە جێی کەسێک نابێتەوە کە نکوڵی لە چاکە دەکات."

هەورامانی بە حەلبووسی دەڵێت "تۆ نوێنەرایەتی بیری شۆڤێنی دەکەیت کە پێویستە لێپرسینەوەی یاسایی لەگەڵ بکرێت دەربارەی ئەو ملیۆنان دۆلارەی کە لە رێگەی دۆسیەکانی گەندەڵییەوە بەدەستتهێناوە، بە بەکارهێنانی خوێن و ئارەقی رۆڵەکانی گەلی عێراق."

بە گوتەی گوتەبێژی حکوومەت، مانەوەی کەسانی وەک حەلبووسی "بەداخەوە ئەوە دەسەلمێنێت کە شۆڤێنیەت هێشتا لە عێراقدا بنبڕ نەکراوە."

هەورامانی ئاماژەی بەوەش کردووە، دەبێت حەلبوسی وانە لە مێژوو وەربگرێت و گوتی: "هەرێمی کوردستان بەرهەمی قوربانیدانی گەورەیە و تۆ لەوە بچووکریت کە سنوور بۆ ئیرادەکەی دابنێیت."

ئەمە لە کاتێکدایە، حەلبووسی لە لێداونێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاندبوو، ، هەرگیز سەردانی هەولێر ناکات و پێویستە ئەو تێڕوانینە "خۆبەزلزانییە" کۆتایی بێت و بگاتە ئاستێکی واقیعی. ئاماژەی بەوەش کردبوو، ئامادە نییە بچێتە هەولێر تەنیا بۆ ئەوەی ببێتەوە بە سەرۆکی پەرلەمان، تەنانەت ئەگەر لەسەر ژیانیشی بێت.