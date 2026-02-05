رووبار رەشید: هونەری گۆرانی و میوزیکی کوردی دەوڵەمەندە

پێش 4 کاتژمێر

رووبار رەشید، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لەم چاوپێکەوتنە تایبەتەیدا، تیشک دەخاتە سەر کارە هونەرییەکانی و باس لە نوێترین پڕۆژەی هونەری خۆی دەکات و دەڵێت: ئێستا خەریکی کارێکی دیکەی نیشتمانیم کە هونراوەی جەمال نەورۆڵییە و ئاواز و کاری دابەشکردنی میوزیکی لەلایەن ئازار رەفعەت، بۆ دەکرێت.

پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، رووبار رەشید، خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، دەربارەی ئەزموونی هونەری خۆی، بە کوردستان24ـی گوت: من لە ساڵی 2020 بە شێوەیەکی فەرمی یەکەم کاری هونەریم بەناوی 'هاواری کاکەیی' بە زاراوەی ماچۆ، بڵاو کردەوە.

رووبار رەشید، گوتیشی تا ئێستا، 13 کاری هونەریم کردووە، کە دوو لەوانە لە سەر ئاستی عێراق و جیهان دەنگدانەوەی هەبووە ئەوانیش، هاواری کاکەیی، لەگەڵ گۆرانی کەرکووک، کە بە چوار زمان چڕیومە بۆ برایەتی و پێکەوەژیان. ئەوەش یەکەم جارە لەسەر ئاستی عێراق، هونەرمەندێک بەچوار زمانی کوردی و عەرەبی و تورکمانی و سریانی ئەو کارەی کردبێت. دوو لە بەرهەمەکانم، جگە لە کوردستان و عێراق، بگرە لە جیهانیشدا باس کراون؛ ئەوانیش هاواری کاکەیی و گۆرانی کەرکووک بوون. هەروەها یەکەم ئافرەتی کاکەییم لە باشووری کوردستان، کە گۆرانیم گوتووە و تۆمارم کردووە.

ئەو خانمە هونەرمەندە لە درێژەی قسەکانیدا گوتی: گۆرانی و میوزیکی کوردی هەژار نییە؛ ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ڕابردوو، دەبینین کە میوزیکی کوردی زۆر جوانمان هەیە. من بۆ خۆم زۆربەی کاتەکان چێژ لەو میوزیکە کۆنانەی کوردی وەردەگرم، هەروەها گۆرانی و میوزیک ئارام کەرەوەیە بۆ مێشک و بیری مرۆڤەکان، من گەر کاتێک خەمێکم هەبێت گوێ لە گۆرانی یان میوزیک دەگرم.

دەربارەی بەکارهێنانی میوزیکی ناوخۆیی و بیانی، رووبار رەشید دەڵێت: من بۆ خۆم تا توانیومە هەوڵم داوە کە میوزیکی بیانی بەکار نەهێنم، چونکە ئەگەر ئەوە بکەین، بە دەستی خۆمان هونەرە رەسەنەکەمان لە نێو دەبەین. من بۆ خۆم بەردەوام هەوڵم داوە ڕەسەنایەتی کوردی بپارێزم.

لەکۆتایی قسەکانیدا، رووبار رەشید، دەربارەی پرۆژەی نوێی هونەری خۆی گوتی: دوو پڕۆژەی دیکەم هەیە کە یەکێکیان لە سەر کاکەییەکانە، کە کاری تۆماری دەنگ و میوزیکی تەواو بووە، هەروەها ئێستا خەریکی کارێکی دیکەی نیشتمانیم کە هونراوەی جەمال نەورۆڵییە و ئاواز و کاری دابەشکردنی میوزیکی لەلایەن ئازار رەفعەت بۆ دەکرێت.

خانمە هونەرمەندی گۆرانیبێژ، رووبار رەشید، کاکەییە و دانیشتووی شاری کەرکووکە، لە ساڵی 2020 بە فەرمی دەستی بەکاری هونەری کردووە.