کەشناسی هەرێم هۆشداری دەدات

پێش 9 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، پلەکانی گەرما دادەبەزن و باران دەستپێدەکات، هەروەها لە ناوچە سنوورییەکان بەفر دەبارێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ هەینی 6ی شوباتی 2026 بڵاویکردەوە، پێشبینی دەکرێت درەنگانی ئەمشەو، هەرێمی کوردستان بکەوێتە ژێر کاریگەریی شەپۆلێکی بەفر و باران، سەرەتا لەکاتەکانی دوای دوای نیوە شەو تا پێش نیوەڕۆی شەممە بارانی پچڕپچڕ دەبێت.

کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە، لە کاتەکانی پێش نیوە شەو تا پێش بەرەبەیانی یەکشەممە بۆ ماوەیەکی کورت خایەن شێوازی باران بارین دەگۆڕێت بۆ بارانی بەلێزمە لە ناوچەکانی سنوری دهۆک- بەردەڕەش- هەولێر و کۆیە و بەشێک لە سنوری ڕاپەڕین و ئیدارەی سۆران و ئاکرێ ناوچە شاخاوییەکانی ڕۆژهەڵاتی دهۆک هاوکات تێکەڵەی بارینی بەفر و باران دەبێت.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی باسی لەوە کردووە، پلەکانی گەرما زیاتر دادەبەزن و بەفر لە ناوچە سنوورییەکان دەبارێت.

بە گوێرەی راپۆرتی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتوو بەمشێوەیە دەبێت:

ئەمڕۆ هەینی 6ـی شوباتی 2026

کەش/ ئاسمان نیمچە هەور دەبێت لە ئێوارەدا دەگۆڕێت بۆ هەوری تەواو . لە کاتەکانی درەنگانی شەو نمە باران و بارانی مامناوەند دەبارێت کاریگەری دابارین بۆ ئەمشەو زیاتر لە ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەلاتی هەرێم دەبێت پاشان بۆ ڕۆژی شەممە باران بارین لە زۆربەی ناوچەکان دەبێت , هەروەها لە ناوچە شاخاوییە سنووریەکان بەفر بارین دەبێت .

خێراى با / لەسەرخۆ – مامناوەند ( 10 – 20) کم/ک.

ئاراستەی با / باشووری خۆرهەلات دەبێت

مەوداى بینین / لەنێوان ( 8-10 ) کم دەبێت .

پلەکانی گەرما / نزیک دەبێتەوە لە تۆمارەکانی دوێنێ , وەک لە خوارەوە ئاماژەیان پێدراوە :

هەولێر 15پلەی سیلیزی

پیرمام 10 پلەی سیلیزی

سۆران 11 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران 4 پلەی سیلیزی

سلێمانی 14 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 15 پلەی سیلیزی

دهۆک 15 پلەی سیلیزی

زاخۆ 16 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 17 پلەی سیلیزی

کەشی پێشبینیکراوی سبەى شەممە 7ـی شوباتی 2026 بەمشێوەیە دەبێت:

کەش/ ئاسمان بە گشتی هەوری باراناوی دەبێت , لە زۆربەی ناوچەکان نمە باران و بارانی مامناوەند بە پچڕپچڕی دەبارێت هەروەها لە ناوچە سنوورییەکان بەفر بارین دەبێت . لە شەودا کاریگەری باران زیاتر دەبێت کە هەندێک کات بە شێوەی لێزمە باران دەبێت .

خێراى با / مامناوەند ( 15 – 25) کم/ک.

ئاراستەی با / باشووری خۆرهەلات

مەوداى بینین / لەنێوان ( 7 – 9 ) کم دەبێت. لەکات و شوێنی دابارین لەنێوان ( 4- 6 ) کم دەبێت

پلەکانی گەرما / بە نزیکی 2 تـــــا 4 پلە نزمتر دەبێت بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ وەک لە خوارەوە ئاماژەیان پێدراوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی :

هەولێر :13 پلەی سیلیزی

پیرمام 8 پلەی سیلیزی

سۆران 8 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران 1 پلەی سیلیزی

سلێمانی 11 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ 13 پلەی سیلیزی

دهۆک 12پلەی سیلیزی

زاخۆ 14 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 14 پلەی سیلیزی

