سەرۆک بارزانی پێشوازیی لە وەزیری دەرەوەی فەرەنسا دەکات
ئەمڕۆ هەینی 6ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی لە پیرمام، پێشوازیی لە ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کرد.
ژان نوێل بارۆ، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا کە دوێنێ بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە هەرێمی کوردستان، لە هەولێر لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە.
دوای کۆبوونەوەکەش، لە کۆنفرانسێکی رۆژانامەوانیدا لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و وەزیری دەرەوەی فەرەنسا، جەختیان لە فراوانکردنی هاوبەشیی ستراتیژیی نێوان هەولێر و پاریس کردەوە.
هەر دوێنێ شەو، ژان نوێل بارۆ، لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) و شاندی یاوەری کە پێکهاتبوون لە رۆهڵات عەفرینی، فەرماندەی هێزەکانی یەپەژە و ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆکی بەڕێوەبەری پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر کۆبووەوە.
مەزڵووم عەبدی لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس لەبارەی ئەو کۆبوونەوەیە لەگەڵ ژان نوێل بارۆ رایگەیاند: لەگەڵ وەزیری دەرەوەی فەرەنسا وردەکارییەکانی رێککەوتنی 29ی کانوونی دووەمی رابردووی نێوان هەسەدە و حکوومەتی دیمەشقیان تاوتوێ کردووە.
هەروەها باس لە چۆنێتیی رووبەڕووبوونەوەی پاشماوەکانی داعش و میکانیزمی پاراستنی خێزان و چەکدارە دەستگیرکراوەکانی ئەو رێکخراوە کرا.
هەر دوێنێ، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازیی لە مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتی هەسەدە و شاندی یاوەری کرد.
لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی دۆخی رۆژئاوای کوردستان و سووریا بە گشتی و رێککەوتنی نێوان دیمەشق و هەسەدە با تایبەتی کرا.