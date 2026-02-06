ئەنبار.. دوو تیرۆریستی داعش خۆیان تەقاندەوە

پێش 23 خولەک

دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، وردەکاریی ئۆپەراسیۆنێکی هەواڵگریی ورد لە پارێزگای ئەنبار دەخاتە روو، کە تێیدا بەرپرسی ئەمنیی داعش و یاریدەدەرەکەی دوای گەمارۆدانیان لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە، خۆیان تەقاندەوە.

ئەمڕۆ هەینی، 6ـی شوباتی 2026، دەزگای ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، وردەکاریی تەقینەوەیەکی خۆکوژیی لە پارێزگای ئەنبار راگەیاند، کە لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنێکی ئەمنیدا دوو سەرکردەی باڵای رێکخراوی تیرۆریستیی داعش خۆیان تەقاندەوە.

ئەرشەد حاکم، گوتەبێژی دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، مەفرەزەکانی دەزگای ئاسایشی نیشتمانی لە پارێزگای ئەنبار، بە پشت بەستن بە زانیاریی هەواڵگریی ورد، توانیویانە شوێنی مانەوەی بەرپرسی ئەمنیی داعش و یاریدەدەرەکەی دەستنیشان بکەن.

گوتەبێژەکە روونی کردەوە، کە لە کاتی گەمارۆدانی شوێنەکەدا لە لایەن هێزە ئەمنییەکانەوە، دوو تیرۆریستەکە، رێگەی خۆکوژییان هەڵبژارد و خۆیان تەقاندەوە.

بە پێی زانیارییە مەیدانییەکان، رووداوەکە لە ناوچەی "خەسیم"ـی سەر بە قەزای قائیم لە خۆرئاوای پارێزگای ئەنبار رووی داوە.

تیرۆریستەکان پشتێنەی بۆمبڕێژکراویان بەستبوو و لە کاتی هەوڵدانی هێزە ئەمنییەکان بۆ دەستگیرکردنیان، خۆیان تەقاندەوە، کە بەهۆیەوە دوو کارمەندی هێزە ئەمنییەکان بریندار بوون.