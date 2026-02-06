پارتی سەوز سەرکۆنەی ژەهرخواردکردنی سەگی بێلانە لە کەرکووک دەکات

پێش کاتژمێرێک

پارتی سەوزی کوردستان ئاشکرای کرد، قایمقامییەتی کەرکووک هەڵمەتێکی بۆ لەناوبردنی سەگی بێلانە لە رێگەی پێدانی ژەهر پێیان دەست پێکردووە. جەختی لەوە کردەوە، "بە توندی سەرکۆنەی ئەم رەفتارە دڕندانەیە دەکەین".

هەینی، 6ـی شوباتی 2026، پارتی سەوزی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: قایمقامییەتی کەرکووک، هەڵمەتێکی بۆ لەناوبردنی سەگی بێلانە دەست پێکردووە، بەڵام لە رێگەی ژەهرخواردکردنەوە، کە بووەتە هۆی ئەوەی تەرمی ئاژەڵەکان بەسەر شەقامەکاندا بکەون، ئەمەش کارێکە دوورە لە هەموو بەها مرۆییەکان.

پارتی سەوزی کوردستان و رێکخراوە ژینگەییەکان دەڵێن: " بە تووندی سەرکۆنەی ئەم رەفتارە دڕندانەیە دەکەین، ئەم شێوازە نەک چارەسەر نییە، بەڵکو پێشێلکردنی مافی ژیان و تێکدانی سیمای شار و ژینگەیە".

پارتەکە ئاماژەی بەوە دا، کوشتنی ئاژەڵان بە ژەهر، کارێکی نامرۆڤانەیە و گوزارشت لە نەبوونی پلانێکی زانستیی دەکات بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانە ژینگەییەکان.

جەختی لەوەش کردەوە، بێدەنگ نابین لە بەرانبەر ئەم پێشێلکارییە و داواکارین دەستبەجێ ئەم جۆرە هەڵمەتە نادروستانە رابگیرێت.

لە راگەیەنراوەکەدا، دوو رێگەی زانستی و سەردەمییانە بۆ کۆکردنەوەی سەگی بێلانە خراونەتە روو، ئەمانەن:

-دروستکردنی پەناگەی تایبەت (شەڵتەر).

-ئەنجامدانی هەڵمەتی کوتان و نەزۆککردن بۆ کۆنترۆڵکردنی همارەی سەگی بێلانە.