گوتەبێژی ئەنەکەسە: سەرۆک بارزانی ڕێگر بوو لە هەڵگیرسانی شەڕی نەتەوەیی لە ناوچەکە

پێش 18 کاتژمێر

گوتەبێژی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا ئاشکرای دەکات، هەوڵە چڕەکانی سەرۆک بارزانی وای کرد هەولێر ببێتە ناوەندی ئاشتی و رێگری لە کارەسات و شەڕی نەتەوەیی بگرێت؛ هاوکات وردەکاریی کۆبوونەوەیان لەگەڵ بەرپرسانی دیمەشق دەخاتە روو و دەڵێت: حکوومەت دانی بە نەهامەتییەکانی رابردوودا ناوە و بەڵێنی داوە ئەو ستەمە دووبارە نەبێتەوە.

هەینی 6ـی شوباتی 2026، فەیسەڵ یوسف، گوتەبێژی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە)، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کوردستان24، سەرنجی خستە سەر رۆڵی سەرۆک بارزانی لەم قۆناغە هەستیارەدا و رایگەیاند، سەرۆک بارزانی شەو و رۆژی خستبووە سەر یەک بۆ ئەوەی ئەو کارەساتەی لە رۆژئاوای کوردستان روویدابوو چارەسەری بکات.

فەیسەڵ یوسف گوتی: هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی لەسەر ئاستی ناوخۆ و دەرەوە، بەتایبەت پەیوەندییە بەهێزەکانی لەگەڵ ئەمریکا، فەرەنسا و وڵاتانی عەرەبی، بووە هۆی رێگریکردن لە روودانی شەڕی نەتەوەیی لە ناوچەکە و توانی هەولێر بکاتە بنکەی دانوستانەکان بۆ بەدیهێنانی ئاشتی.

سەبارەت بە کاریگەریی ئەو هەوڵانە لەسەر شەقامی رۆژئاوا، گوتەبێژەکەی ئەنەکەسە گوتی: خەڵک بە ئومێدێکی زۆرەوە دەیانڕوانییە هەوڵەکانی سەرۆک بارزانی و بەردەوام پرسیاری ئەنجامەکەیان دەکرد، خۆشبەختانە هەوڵەکان بەرهەمدار بوون و خەڵک بێ هیوا نەبوون.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، فەیسەڵ یوسف باسی لە پرسی ئاڵای کوردستان کرد و گوتی: هەندێک کەسی شۆڤێنی بە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە رۆژئاوا نیگەران بوون، بەڵام ئەم ئاڵایە هێمای بوون و یەکگرتوویی نەتەوەیی کوردە لەسەر خاکەکەی خۆی؛ نیشانەی ئازادی و مافەکانمانە، بۆیە هەموومان خاوەنی ئەم ئاڵایەین و لەژێر سێبەریدا خەبات دەکەین.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ حکوومەتی سووریا، فەیسەڵ یوسف وردەکاریی کۆبوونەوەکانیانی ئاشکرا کرد و گوتی: بە راشکاوی بە بەرپرسانی دیمەشقمان گوت کە پرسی کورد کێشەی 15 ساڵ نییە، بەڵکوو پرسێکی مێژووییە و گرێدراوی مێژووی سووریایە.

ئاماژەی بەوەش دا: بەرپرسانی دیمەشق زۆر بە ئەرێنی مامەڵەیان کرد، گوتیان ئاگادارین لەو ستەم و نەهامەتییانەی لە سەردەمی رژێمی پێشوو بەرانبەر کورد کراون و بەڵێنیان دا رێگە نەدەن ئەو رووداوانە دووبارە ببنەوە؛ جەختیان لە رۆڵی کارای پێکهاتەی کورد کردەوە و ئامادەیی خۆیان بۆ چارەسەرکردنی سەرجەم کێشەکان لە رێگەی دیالۆگەوە نیشان دا.

لەکۆتاییدا گوتەبێژی ئەنەکەسە گوتی: کەس ناتوانێت گەلی کورد لەناو ببات، جێبەجێکردنی رێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق دەبێتە دەرفەتێک بۆ دانوستان و بنیاتنانی سووریایەکی دیموکرات و فرەپێکهاتە.