ستیڤ ویتکۆف لەسەر کەشتیی فڕۆکەهەڵگری ئەبراهام لینکۆڵن: هێزەکانمان لە ئامادەباشیی بەردەوام دان

پێش 9 کاتژمێر

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەسەر کەشتیی فڕۆکەهەڵگری ئەبراهام لینکۆڵن پەیامێکی ئاراستەی نەیارانی وڵاتەکەی کرد و رایگەیاند، هێزەکانیان لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشیدان بۆ بەرگریکردن لە بەرژەوەندییەکانی واشنتن.

شەممە 7ی شوباتی 2026، ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە میانەی سەردانیکردنی بۆ کەشتیی فڕۆکەهەڵگری ئەبراهام لینکن، لێدوانێکی رۆژنامەوانیی دا و جەختی لە ئامادەیی هێزەکانی ئەمەریکا کردەوە.

ویتکۆف ڕایگەیاند: ئێمە بە جیهان نیشان دەدەین مانای ئامادەیی و لێبڕاوی چییە، هێزەکانمان لە حاڵەتی ئامادەباشیی بەردەوامدان.

سەبارەت بە ئامانجی جووڵە سەربازییەکانی ئەمەریکا لە ناوچەکەدا، نێردە تایبەتەکەی ئەمەریکا گوتی: ئێمە جووڵەمان کردووە بۆ ئەوەی بەرگری لە بەرژەوەندییەکانمان بکەین و نەیارانمان سارد بکەینەوە ".

هەروەها فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم) لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، براد کوپەر، فەرماندەی سێنتکۆم لەگەڵ ستیڤ ویتکۆف، و جارێد کوشنەر سەردانی کەشتیگەلی ئەیبراهام لینکۆڵنیان کردووە.

کوپەر لەو بارەوە گوتی: ئەمریکا شانازی بە کەشتیگەلی ئەیبراهام لینکۆڵن و سوپای دەریایی دەکات، خۆتەرخانکردنیان بۆ ئەرکەکە و پیشەییبوونیان بە تەواوی لێرە لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دیارە، کە ئامادەبوون و هێزی سەربازی ئەمریکا پیشان دەدەن.

پێکهاتەی گروپی کەشتیگەلی ئەیبراهام لینکۆڵن، لە ستافی گروپی لێدانی ناوەندی (CSG) 3، ستافی سکوادرۆنی وێرانکەر (DESRON) 21، باڵی فڕۆکەی ناوەندی (CVW) 9، وێرانکەرە مووشەکبارەکانی وەک یو ئێس ئێس فرانک ئی. پیتەرسن جونیەر (DDG 121)، یو ئێس ئێس سپروانس (DDG 111)، یو ئێس ئێس مایکڵ مێرفی (DDG 112) و زیاتر لە 60 فڕۆکەی باڵ-جێگیر و هێلیکۆپتەر

ئەمەش لە کاتێکدایە، دوێنێ هەینی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران سەبارەت بە دۆسیەی ئەتۆمی و مووشەکی بە نێوەندگیریی عومان، دوای بەڕێوەچوونی دوو گەڕ کۆتاییهات و ئەگەری هەیە شاندی دانوستانکاران بگەڕێنەوە وڵاتەکانی خۆیان.