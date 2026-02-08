دەوڵەتی یاسا هۆشداری دەداتە میدیاکاران و چالاکوانان

پێش دوو کاتژمێر

هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا داوا لە سەرجەم لایەنگران، میدیاکاران و خاوەن رایەکان دەکات پابەندی بنەما ئەخلاقی و نیشتمانییەکان بن و دووربکەونەوە لە هەر جۆرە سووکایەتی و بێڕێزییەک بەرامبەر بە سەرکردە سیاسییەکان و رەمزە ئایینییەکان، بە ئامانجی پاراستنی سەقامگیری و یەکڕیزیی کۆمەڵایەتی.

ئەمڕۆ یەکشەممە، هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە راگەیەندراوێکدا جەختی لەوە کردەوە، پێویستە هەموو ئەو نووسەر و میدیاکارانەی سەر بە هاوپەیمانییەکەن یان پشتگیری لێ دەکەن، بە گیانی بەرپرسیارێتیی نیشتمانییەوە مامەڵە بکەن.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، هەر جۆرە تێپەڕاندن و ناوزڕاندنێک بەرامبەر بە کەسایەتییە نیشتمانی و ئایینییەکان رەتکراوەیە، چونکە ئەم جۆرە رەفتارانە کاریگەرییەکی نەرێنی قووڵیان لەسەر سەقامگیریی وڵات دەبێت و دەوڵەتی یاسا ئەرکی خۆی بە پاراستنی یەکڕیزیی کۆمەڵگە دەزانێت.

هاوپەیمانییەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، هەرچەندە ئازادیی دەربڕین مافێکی بنەڕەتییە، بەڵام دەبێت ئەو ئازادییە هاوتەریب بێت لەگەڵ بەرپرسیارێتییەکی ئەخلاقی کە بەرژەوەندیی گشتی و ئاشتیی نێوان پێکهاتەکان لەبەرچاو بگرێت.

هەروەها جەختیان کردووەتەوە، پێویستە زمانێکی گفتوگۆی بنیاتنەر پەیڕەو بکرێت و مێدیا وەک ئامرازێک بۆ بڵاوکردنەوەی دووبەرەکی و هاندان بۆ ئاڵۆزی بەکارنەهێندرێت، بەڵکو ببێتە هۆکارێک بۆ نزیککردنەوەی دیدگا جیاوازەکان.

ئەم هەڵوێستەی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە کاتێکدایە کە گۆڕەپانی سیاسیی عێراق بەردەوام بەدەست ململانێی توندی میدیایی و هێرشی ناو تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە دەناڵێنێت، زۆرجار کێشە سیاسییەکان دەگۆڕدرێن بۆ هێرشی کەسی بۆ سەر رەمزە ئایینی و سیاسییەکان، ئەمەش مەترسیی دروستکردنی پشێوی و لێکترازانی کۆمەڵایەتی لێ دەکرێت، ئەم هەنگاوەی دەوڵەتی یاسا وەک هەوڵێک بۆ هێورکردنەوەی شەقام و رێگریکردن لە پەرەسەندنی گرژییەکان لە نێوان لایەنە جیاوازەکاندا دەبینرێت.