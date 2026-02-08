وەزارەتی کارەبا: بەهۆی شەپۆلی سەرماوە هاوبەشان بڕێکی زۆر زیاتر کارەبایان بۆ گەرمکەرەوەکان بەکارهێناوە

پێش 8 کاتژمێر

وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت: هیچ گۆڕانکارییەک لە نرخی کارەبادا نەکراوە و پابەندی ئەو نرخە یاساییەن کە پێشتر پەسەند کراوە.

وەزارەتەکە ئاماژە بەوە دەکات، بەرزبوونەوەی بڕی پارەی کارەبا لە مانگی یەکدا بەهۆی دابەزینی پلەکانی گەرما و زیادبوونی بەکارهێنان بووە، هاوکات سیستەمی پارەدانی ئۆنلاین وەک هەنگاوێکی شەفاف بۆ ئاسانکاریی هاووڵاتیان دەناسێنێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە 8ی شوباتی 2026، وەزارەتی کارەبا لە روونکردنەوەیەکدا بۆ هاوبەشانی کارەبا دووپاتی کردەوە، نرخەکان وەک خۆیان ماونەتەوە و بەپێی ئەو پێوەرە یاساییانە هەژمار دەکرێن کە لە رۆژنامەی وەقائعی کوردستاندا بڵاوکراونەتەوە.

وەزارەت تیشکی خستە سەر ئەوەی، پەیڕەوکردنی سیستەمی پارەدانی ئۆنلاین وەرچەرخانێکی مۆدێرن و شارستانییە، کە رێگە بە هاووڵاتیان دەدات بەبێ سەردانیکردنی فەرمانگەکان و بە شەفافییەتێکی تەواوەوە کرێی کارەباکانیان بدەن.

سەبارەت بە نیگەرانیی هاووڵاتیان لە بەرزیی بڕی پسولەکانی مانگی یەک، وەزارەتی کارەبا روونی کردەوە، بەهۆی شەپۆلی سەرمای توند و نزمبوونەوەی پلەکانی گەرما، هاوبەشان بڕێکی زۆر زیاتر کارەبایان بۆ گەرمکەرەوەکان بەکارهێناوە، ئەمەش بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی تێچووەکە.

وەزارەت دڵنیایی دەدات لەوەی، ئەگەر هەر هاوبەشێک گومانی لە بڕی پارەکەی هەبێت، تیمی تایبەت لە فەرمانگەکانی فرۆشتنی کارەبا ئامادەن بۆ پێداچوونەوە و چارەسەرکردنی هەر گرفتێکی تەکنیکی.

هەروەها داوا لە هاووڵاتیان دەکات لە بەکارهێنانی کارەبادا دەستپێوەبگرن تاوەکو بارگرانیی داراییان بۆ دروست نەبێت.