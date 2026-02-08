هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت: دەبێت ناوچەکە لە وێرانکارییەکانی جەنگ بپارێزرێت

پێش 7 کاتژمێر

هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیرانی عێراق، پشتیوانیی تەواوی خۆی بۆ دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لە عوممان دووپات دەکاتەوە و هەرجۆرە هەڕەشەیەک بۆ سەر تاران رەت دەکاتەوە، هاوکات داوای دوورخستنەوەی ناوچەکە لە وێرانکارییەکانی جەنگ دەکات.

یەکشەممە، 8ـی شوباتی 2026، بە میوانداریی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و بە ئامادەبوونی د. عەبدولەتیف جەمال رەشید، سەرۆککۆمار و هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت بە بەشداریی سەرکردەی فراکسیۆن و رەوتە سیاسییەکان بەڕێوەچوو.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی سوودانی، لە کۆبوونەوەکەدا، هاوپەیمانییەکە خۆشحاڵیی خۆی بە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران دەربڕی کە لەلایەن سەڵتەنەتی عوممانەوە میوانداری دەکرێن.

ئیدارەی دەوڵەت داوای کرد زمانی دیالۆگی جیددی و بژاردەی دانوستان بکرێتە بنەما، بە شێوەیەک ناوچەکە و جیهان لە مەترسی و وێرانکارییەکانی جەنگ بپارێزرێن، کە جەنگ تەنیا دەبێتە هۆی قوڵبوونەوەی قەیرانە مرۆیی و ئابوورییەکان.

هاوکات هاوپەیمانییەکە ستایشی هەوڵی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامیی کرد بۆ رێگریی لە هەڵگیرسانی جەنگ و جەختی کردەوە لەسەر رەتکردنەوەی ئەو هەڕەشانەی دەکرێنە سەر ئێران، کە پێچەوانەی سەرجەم نەریت و پەیماننامە نێودەوڵەتییەکانن.

بەشداربووانی کۆبوونەوەکە جەختیان لەسەر پێویستیی کۆنترۆڵکردنی لێدوان، گوتاری میدیایی و رەفتارەکان کردەوە، بە جۆرێک کە دەبێت لەگەڵ بەرژەوەندیی باڵای عێراقدا بگونجێن و وڵات تووشی ئاڵۆزی نەکەن.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە دۆسیەی زیندانیانی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش کە لە سووریاوە بۆ عێراق گواستراونەتەوە. هاوپەیمانییەکە پشتیوانیی خۆی بۆ رێکارە یاسایی و دادوەرییەکانی عێراق دووپات کردەوە بۆ زامنکردنی دادپەروەری.

لەو چوارچێوەیەدا، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرا بەرپرسیارێتیی خۆیان جێبەجێ بکەن و ئەو وڵاتانەی کە تیرۆریستەکان هەڵگری رەگەزنامەکانیانن، وەریانبگرنەوە و دادگاییان بکەن تا سزای خۆیان وەربگرن.