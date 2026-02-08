کوردستان24 وردەکاریی کۆبوونەوەی ئەمشەوی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەت ئاشکرا دەکات

پێش 8 کاتژمێر

لە کاتێکدا چاوەکان لەسەر کۆبوونەوەی ئەمشەوی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەتن بۆ دۆزینەوەی دەرچەیەک بۆ چەقبەستوویی سیاسی، زانیارییەکان ئاماژە بەوە دەدەن، کە بڕیاری کۆتایی لە بارەی کاندیدی سەرۆکوەزیران دەدرێت. چاوەڕوان دەکرێت دەرەنجامی ئەم کۆبوونەوەیە کلیلی دیاریکردنی وادەی کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمانی عێراق بێت.

یەکشەممە، 8ـی شوباتی 2026، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، گوتی: کۆبوونەوەی هاوپەیمانیی ئیدارەی دەوڵەتی دەستی پێکرد، لەم کۆبوونەوەدا بڕیاری کۆتایی لە بارەی چەند پرسێکی هەستیار دەدرێت کە سەرەکیترینیان پرسی کاندیدکردنی نووری مالیکییە بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران.

بە پێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە کە ئەو بە کۆدەنگی و دەنگدانی ناو "چوارچێوەی هەماهەنگی" وەک کاندید دیاریی کراوە. مالیکی مەرجی ئەوەی داناوە کە ئەگەر بڕیار بێت پاشەکشە لە کاندیدکردنی بکات، دەبێت جارێکی دیکە لەناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەنگدان بکرێتەوە و بە زۆرینەی دەنگ ئەو بڕیارە بدرێت، نەک تەنیا بە فشار.

پەیامنێری کوردستان24، ئاماژەی بەوە دا، لە کۆبوونەوەکەی ئەمشەودا سەرکردەی لایەنە پێکهێنەرەکانی حکوومەت؛ شیعە، سوننە و کورد بەشدارن. لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان؛ فوئاد حوسێن و فەرهاد ئەترووشی، وەک نوێنەرانی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەشدارن.

ئەم جووڵە سیاسییە لە کاتێکدایە کە فشارە نێودەوڵەتییەکان، بە تایبەت فشارەکانی ئەمریکا بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆخی سیاسی عێراق زیادیان کردووە.

دیلان بارزان دەڵێت: چاوەڕوان دەکرێت ئەنجامی کۆبوونەوەکەی ئەمشەو ببێتە کلیلی دیاریکردنی کاتی کۆبوونەوەی داهاتووی پەرلەمانی عێراق بۆ دەنگدان لەسەر حکوومەتی نوێ یان یەکلاییکردنەوەی کاندیدی سەرۆکایەتیی کۆمار و ئەنجوومەنی وەزیران.