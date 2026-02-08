لاڤرۆڤ: رووسیا نیازی هێرشکردنە سەر ئەوروپای نییە

پێش 7 کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی رووسیا لە پەیامێکی روونی دیپلۆماسیدا جەخت دەکاتەوە کە وڵاتەکەی هیچ نیازێکی بۆ کردنەوەی بەرەی جەنگ دژی وڵاتانی ئەوروپا نییە و ئەوەی لە ئۆکرانیا روودەدات تەنیا "پرۆسەیەکی تایبەتە"، هاوکات هۆشداریش دەدات کە لە ئەگەری هەر هێرشێکدا، وەڵامەکەیان سنووردار نابێت.

یەکشەممە، 8ـی شوباتی 2026، سێرگی لاڤرۆڤ، وەزیری دەرەوەی رووسیا، لە میانی چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (NTV)ـی رووسی، رایگەیاند کە وڵاتەکەی هیچ نیاز و پلانێکی نییە بۆ هێرشکردنە سەر هیچ دەوڵەتێکی ئەوروپی.

ناوبراو جەختی کردەوە، کە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانیان لە ئۆکرانیا تەنیا "پرۆسەیەکی سەربازیی تایبەتە" و مانا و رەهەندی جەنگێکی کراوە لەگەڵ کیشوەری ئەوروپادا وەرناگرێت.

هاوکات لەگەڵ رەتکردنەوەی نیازی هێرشبردن، وەزیری دەرەوەی رووسیا بە توندی هۆشداری دا لەوەی ئەگەر وڵاتەکەی رووبەڕووی هێرش ببێتەوە، وەڵامەکەیان زۆر جیاواز دەبێت.

لاڤرۆڤ روونی کردەوە، "ئەگەر ئەوروپا لەناکاو هەڕەشەکانی جێبەجێ بکات و ئامادەکاری بۆ جەنگ دژی ئێمە بکات یان هێرش بکاتە سەرمان، ئەوا وەڵامی ئێمە وەک ئەوەی سەرۆک پوتن ئاماژەی پێ داوە، پرۆسەیەکی تایبەت نابێت، بەڵکوو وەڵامێکی سەربازیی گشتگیر و یەکلاکەرەوە دەبێت، بە بەکارهێنانی سەرجەم ئەو ئامراز و چەکانەی لەبەردەستماندایە.

ئەم لێدوانانەی وەزیری دەرەوەی رووسیا، لە کاتێکدان کە گرژییەکانی نێوان مۆسکۆ و رۆژئاوا لە شوباتی ساڵی 2022ـەوە و لەگەڵ دەستپێکی جەنگی ئۆکرانیا گەیشتوونەتە بەرزترین ئاست. لەو کاتەوە، وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) هێزەکانیان لە ئەوروپا کۆکردووەتەوە و بەردەوامن لە ناردنی چەکی پێشکەوتوو بۆ حکوومەتی کیێڤ.