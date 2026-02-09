لە سلێمانی، 25 هونەرمەندی رۆژهەڵاتی کوردستان پێشانگەیەکی شێوەکاریان کردەوە

پێش 38 خولەک

ناوەندی حەوت رەنگە، پێشانگەیەکی شێوەکاری بۆ 25 هونەرمەندی شارەکانی مەهاباد و بۆکان، کە 100 تابلۆی قەبارە جیاواز نمایش کرابوو، لە هۆڵی گەلەری لە شاری سلێمانی کردەوە و بۆ ماوەی هەفتەیەک بەردەوام دەبێت.

دووشەممە، 9ی شوباتی 2026، بەختیار سەعید، خاوەنی ناوەندی حەوت رەنگە، دەربارەی کردنەوەی پێشانگەکە، بە کوردستان24ی راگەیاند: دوای ماوەیەكی زۆر لە هەوڵدان، بڕیارماندا بە كردنەوەی ئەو پێشانگا هاوبەشە بۆ ئەو هونەرمەندانەی رۆژهەڵاتی كوردستان، كە تابلۆكانیان قەبارە و هونەری جیاوازن وەکو، كاری پۆرترێت و سروشتی و جۆراوجۆر، لە پۆرترێتەكانیش كەسایەتییە ئەدەبی و نووسەر و رۆشنبیرە دیارەكانیان كێشاوە وەکو، پیرەمێرد و گۆران و هێمن موكریانی، هەروەها عەبدوڵڵا پەشێو و بەختیار عەلی.

بەختیار سەعید گوتیشی: كارە هونەرییە نمایشكراوەكان لە ئاستێکی تەكنیكی بەرزی هونەریدان، بۆیە زۆر بەلامانەوە گرنگ بووە ئەو پێشانگەیەیان بۆ بكەینەوە، چونک رۆژئاوای كوردستان كەوتە بەر مەترسی كۆمەڵكوژی، بۆیە هەموو توێژەكان لە هەر چوار پارچەی كوردستان لە هەر بوارێكدابن خزمەتیان بە رۆژئاوا كرد، بۆیە بیرۆكەیەكمان هەیە ئەگەر فرۆشتنی تابلۆكان باش بوون، بەشێك لە داهاتەكەی دەكەینە دیاری بۆ خوشك و برایانمان لە رۆژئاوای كوردستان.

لەلایەکی دیکەوە، سیروان عەلی، هونەرمەندی رۆژهەڵات و بەشداربووی پێشانگەکە گوتی: هەوڵمان داوە لە پێشانگەكە گرنگی بە پۆرترێت و سروشت بدەین، بەتایبەتیش پۆرترێت بۆ كەسایەتییە ئەدەبی و رۆشنبیرەكان، چونكە ئەوان خزمەتێكی زۆریان بە بزاڤی رۆشنبیری و ئەدەیی كوردی كردووە، لەبەر ئەوە هیوادارین بتوانین ئەگەر بەو کارە هونەرییانەش بێت خزمەتیان بكەین كارێكی باشە.

هەروەها لەیلا فەتاح، یەكێكی دیكە لە هونەرمەندانی بەشداربوو لە پێشانگەکە گوتی: هەوڵمان داوە هەمەڕەنگییەكی تەواو لە كارەكانمان هەبێت، بۆیە 100 تابلۆمان نمایش كردووە، جگە لەوەیش ئەم پێشانگەیە ئاشنابوونی هونەرمەندانی هەردوولایە بە كارەكانی یەكدی و هاتنی مێوانانیش دەرفەتێكی گرنگە تا بە كارەكانی هونەرمەندانی رۆژهەڵاتی ئاشنا ببن.