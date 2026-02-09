جووتیارانی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق داوای شایستەی دارایی 2025 دەکەن

پێش 7 کاتژمێر

جووتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ وەرگرتنی پارەی گەنم چوونەتە بەغدا و باس لەوە دەکەن، هەشت مانگە پارەی گەنمی ساڵی 2025یان پێنەدراوە، لە کاتێکدا جووتیارانی ناوەڕاست و باشووری عێراق زۆربەی پارەکانیان وەرگرتووە.

لە پاڵ کێشەی مووچەی فەرمانبەران، حکوومەتی فیدراڵ چەند ساڵێکە لە خەرجکردنی پارەی جووتیارانی هەرێمی کوردستان کەمتەرخەمە، ئەوەش جووتیارانی ناچار کردووە راستەوخۆ بچنە بەغدا و داوای شایستە داراییەکانیان بکەن.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند؛ بەهۆی دواکەوتنی شایستە داراییەکانی ساڵی 2025، ژمارەیەک لە جووتیارانی هەرێمی کوردستان هاتوونەتە نێو پەرلەمانی عێراق، تاوەکو لەگەڵ فراکسیۆنە کوردییەکان کۆببنەوە و داواکارییەکانیان بگەیەننە لایەنە پەیوەندیدارەکان.

بە گوتەی جووتیارەکان، ماوەی 8 مانگە پارەی گەنمەکەیان دواکەوتووە و تا ئێستا بڕی 204 ملیار و 750 ملیۆن دیناریان وەرنەگرتووە. ئەوان داوا لە پەرلەمانتاران دەکەن، فشار بخەنە سەر وەزیری بازرگانی بۆ ئەوەی بڕی 500 ملیار دینار بۆ هەرێمی کوردستان رەوانە بکات، تاوەکو قەرەبووی دواکەوتنی پارەکانی رابردووشیان بکرێتەوە.

جووتیارێکی بەشداربووی گردبوونەوەکە بە کوردستان24ی راگەیاند: "جووتیارانی باشوور و ناوەڕاستی عێراق دەمێکە پارەی گەنمیان وەرگرتووە، بە جۆرێک 78%ی پارەکانیان بۆ سەرف کراوە، بەڵام بۆ جووتیارانی هەرێمی کوردستان تەنیا 25%ی پارەکە نێردراوە؛ ئەمەش جیاکارییەکی روونە و بە یەک چاو سەیری ئێمە و ئەوان ناکرێت."

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، پێشتر ژمارەیەک لەو جووتیارانە سەردانی تەیف سامی، وەزیری دارایی عێراقیان کردووە، بەڵام ناوبراو بە راشکاوانە پێی گوتوون کە "پارەی نەختینە لەبەردەستدا نییە"، ئەمەش لە کاتێکدایە کە پرۆسەی دابەشکردنی پارەی گەنم لە ناوچەکانی دیکەی عێراق بەردەوامە.