بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی یەکی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان درا

پێش 29 خولەک

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند؛ نیوەڕۆی ئەمڕۆ وەزارەتی دارایی فیدراڵ بڕیاری خەرجکردنی مووچەی مانگی یەکی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی دەرکرد.

ئاماژەی بەوەشداوە، ئێستا ئەوەی ماوە ئەوەیە کە پارەکە لە هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی عێراقەوە بۆ سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێم بگوازرێتەوە.

بەپێی رێکارە دارایی و کارگێڕییەکان، ئەو هەنگاوانەی ماون یەک یان دوو رۆژیان پێویستە و بەوپێیەش لەم هەفەتەیەدا دەست بە دابەشکردنی مووچە دەکرێت.

سەرچاوەیەک لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ بەشی پێویستی مووجە پارەی کاشیان لەبەردەستدایە و هەر کاتێک لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە ئاماژەیان پێ بدرێت، پارەکە رادەستی وەزارەتی دارایی هەرێم دەکەن.

ئەمە لەکاتێکدایە وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رۆژی پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، 120 ملیار دینار وەک داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی کانوونی دووەم بەشێوەی کاش خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.