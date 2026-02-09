دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکارییەکانی وەزارەتی دارایی گەیاندە رۆژئاوای کوردستان

پێش کاتژمێرێک

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە چوارچێوەی ئەرکە مرۆییە بەردەوامەکانیدا، کاروانێکی نوێی هاوکارییەکانی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لە رێگەی 29 بارهەڵگرەوە گەیاندە ناوچە جیاوازەکانی رۆژئاوای کوردستان، ئەمەش بە ئامانجی سووککردنی بارگرانیی سەر شانی هاووڵاتیانی ئەو ناوچانە.

محەمەد مەهدی، نوێنەری دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ رایگەیاند: ئەو هاوکارییانەی لەلایەن وەزارەتی داراییەوە دابینکراون، سێکتەرە گرنگەکانی وەک تەندروستی، دەرمان، خۆراک و پێداویستییە سەرەکییەکانی رۆژانەی هاووڵاتیان دەگرێتەوە.

گەیاندنی ئەم کاروانە نوێیە لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بەدەست کەمیی خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکان و پێداویستییە مرۆییەکانەوە دەناڵێنێت.

بەپێی ئامارە فەرمییەکان، دەزگای خێرخوازیی بارزانی تاوەکو ئێستا توانیویەتی لە رێگەی 396 بارهەڵگرەوە، بڕی زیاتر لە 332 هەزار لیتر سووتەمەنی و سەدان تەن خۆراک و خزمەتگوزاریی تەندروستی پێشکەش بە دانیشتووانی رۆژئاوای کوردستان بکات.

ئەم هەوڵە مرۆییانە تاوەکو ئێستا سوودێکی زۆری بە هاووڵاتیان گەیاندووە و زیاتر لە 15 هەزار کەس لەو کۆمەک و هاوکارییانە سوودمەند بوون، کە بڕیارە لە داهاتووشدا پڕۆسەی ناردنی هاوکارییەکان بەردەوام بێت.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی یەک لە رێکخراوە مرۆییە پێشەنگەکان لە ناوچەکەدا و لە ساڵانی رابردوودا رۆڵێکی کاریگەری گێڕاوە لە گەیاندنی هاوکاری بۆ لێقەوماوانی کارەساتە سروشتییەکان و شەڕ و ململانێکان لە هەرێمی کوردستان و دەرەوەی هەرێم.