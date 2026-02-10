جۆو ویڵسن: هەرێمی کوردستان سیمبولی ئاشتی و سەقامگیرییە لە ناوچەکەدا

پێش 3 کاتژمێر

لە کۆبوونەوەی لیژنەی کاروباری دەرەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا، کۆنگرێسمانی ئەمریکی ستایشی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دەکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، جۆو ویڵسن کۆنگرێسمانی ئەمریکی رایگەیاند: سوپاسی هەوڵەکانی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم و هەرێمی کوردستان سیمبولی ئاشتی و سەقامگیرییە لە ناوچەکەدا.

جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە سەرکردەکانی هەسەدە کار لەگەڵ حکوومەتی سووریا بکەن، بۆ ئەوەی ئاگربەستی هەمیشەیی دروست بێت و هەروەها دەبێت هەماهەنگی لە نێوان تەواوی نەتەوە و پێکهاتەکانی سووریا هەبێت، هاوکات ئەمریکا نێوەندگیر و هەماهەنگ بووە بۆ چارەکردنی کێشەی نێوان دیمەشق و هەسەدە.

هاوکات بە نیگەرانییەوە ئەوەشی خستە روو، کورد، درووز و عەلەوەییەکان، رووبەڕووی ناسەقامگیریی بوونەتەوە لە سووریا.