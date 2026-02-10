نەتەوە یەکگرتووەکان: سەرەڕای رێککەوتنی هەسەدە و دیمەشق، کۆبانێ لە دۆخێکی خراپ دایە

پێش 28 خولەک

نەتەوە یەکگرتووەکان کاریگەریی رێککەوتنەکەی نێوان هەسەدە و حکومەتی سووریا لەسەر کەمبوونەوەی توندوتیژییەکان ئاشکرا دەکات و رایدەگەیەنێت، سەرەڕای هێوربوونەوەی دۆخەکە، هێشتا دەیان هەزار کەس لە ناوچە جیاوازەکان ئاوارەن و دۆخی خزمەتگوزارییەکان لە کۆبانێ لە ئاستێکی خراپدایە.

سێشەممە 10ـی شوباتی 2026، ستیفانی دوجاریک، گوتەبێژی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی دواین پێشهاتەکانی سووریاوە رایگەیاند، تیمەکانیان تێبینی ئەوەیان کردووە، دوای واژۆکردنی رێککەوتنی 30ی مانگی رابردوو لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەتی دیمەشق، ئاستی شەڕ و کوشتار لە سووریا بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بووەتەوە.

سەبارەت بە دۆخی مرۆیی و ئاوارەکان، دوجاریک ئاماژەی بەوە کرد، سەرەڕای کەمبوونەوەی شەڕ، هێشتا لە پارێزگاکانی حەلەب، حەسەکە و رەققە نزیکەی 160 هەزار کەس ئاوارەن و لە دۆخێکی سەختدا دەژین.

گوتەبێژەکەی نەتەوە یەکگرتووەکان سەرنجی خستە سەر دۆخی شاری کۆبانێ و روونی کردەوە، لە هەوڵدان بۆ بەردەوامیدان بە ناردنی هاوکارییە مرۆییەکان، بەڵام ئاڵنگاری گەورە لەبەردەم پرۆسەکەدا هەیە. گوتیشی: لە کۆبانێ هێشتا سیستەمی ئاو و کارەبا بە تەواوی کار ناکەن و کێشەی گەورە لە خزمەتگوزارییە مرۆییەکاندا هەیە، هەروەها لە زۆربەی ناوچەکانی کۆبانێ پرۆسەی خوێندن و دەوامی قوتابخانەکان راگیراوە.

دوجاریک ئاماری هاوکارییەکانی خستەڕوو و ئاشکرای کرد، تا ئێستا 10 کاروانی هاوکارییان رەوانەی کۆبانێ و قامشلۆ کردووە، کە پێکهاتوون لە 154 بارهەڵگر و لەو رێگەیەوە هاوکاریی پێویست گەیەندراوەتە نزیکەی 190 هەزار کەس لە دانیشتووانی ئەو ناوچانە.