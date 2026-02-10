عێراق: زیاتر لە چوار هەزار و 500 زیندانیی داعش لە سووریاوە گواستراونەتەوە

پێش 42 خولەک

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق ئاشکرای دەکات، لە چوارچێوەی پرۆسەی گواستنەوەی زیندانیانی داعش لە سووریاوە بۆ عێراق، تا ئێستا زیاتر لە چوار هەزار و 500 چەکدار گواستراونەتەوە و پرۆسەکەش بەردەوامە.

سێشەممە 10ـی شوباتی 2026، سەعد مەعن، سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی عێراق رایگەیاند، ژمارەی ئەو چەکدارانەی داعش کە تاوەکوو ئێستا لە زیندانەکانی سووریاوە گەیەندراونەتە عێراق، گەیشتووەتە چوار هەزار و 583 چەکدار.

روونیشی کردەوە، پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییەکان لەژێر چاودێرییەکی ئەمنیی توند و بە هاوکاریی هێزەکانی ئەمەریکا بەڕێوەچووە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، بڕیارە نزیکەی حەوت هەزار زیندانیی داعش کە هەڵگری رەگەزنامەی جیاوازن (عێراقی، سووری و ئەورووپی) لە زیندانەکانی سووریاوە بگوازرێنەوە بۆ عێراق. بەرپرسانی ئەمریکاش هۆکاری ئەم هەنگاوە دەگەڕێننەوە بۆ ناسەقامگیریی دۆخی سووریا و رووداوەکانی ئەم دواییە، ئاماژە بەوەش دەکەن کە حکومەتی عێراق خۆی داوای کردووە ئەو زیندانیانە وەربگرێتەوە.

هاوکات دەسەڵاتی دادوەریی عێراق دەستی کردووە بە لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەو زیندانیانەی کە گواستراونەتەوە، ئەمەش لە کاتێکدایە کە پێشتر دادگاکانی عێراق سزای لەسێدارەدان و زیندانیی هەتاهەتاییان بەسەر سەدان چەکداری داعشدا سەپاندووە.