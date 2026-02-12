عوممان وەک یەکەم وڵات یەکەم رۆژی مانگی رەمەزانی دیاریکرد

پێش دوو کاتژمێر

سەڵتەنەتی عوممان وەک یەکەم وڵاتی ئیسلامی، بە شێوەیەکی فەرمی یەکەم رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزانی بۆ ساڵی زاینی دیاریکرد و رایگەیاند رۆژی پێنجشەممە دەستپێکی مانگەکەیە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، لیژنەی بینینی مانگ لە سەڵتەنەتی عوممان لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئێوارەی رۆژی سێشەممە 17ـی مانگ، بینینی مانگ بە هیچ شێوەیەک ئەستەمە. هەر بۆیە بڕیاردرا، رۆژی چوارشەممە 18ـی مانگ، وەک تەواوکەری مانگی شەعبان دەستنیشان بکرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی لیژنەی بینینی مانگ، رۆژی پێنجشەممە کە دەکاتە 19ـی مانگ، یەکەم رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزان دەبێت لەو وڵاتەدا.

هاوکات لەگەڵ بڕیارەکەی سەڵتەنەتی عوممان، ناوەندیی فەلەکناسی نێودەوڵەتی لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" بڵاویکردەوە، بەهۆی دوورکەوتنەوەی مانگ و بارودۆخی فەلەکی، رۆژی چوارشەممە 18ـی مانگ کۆتا رۆژی مانگی شەعبان دەبێت و رۆژی پێنجشەممە 19ـی مانگ لە زۆربەی وڵاتانی ئیسلامی دەبێتە یەکەم رۆژی مانگی رەمەزان.

ئەم راگەیاندنەی عوممان لە کاتێکدایە کە چاوەڕوان دەکرێت لە چەند رۆژی داهاتوودا وڵاتانی دیکەی ئیسلامی و دەستە شەرعییەکان بۆچوونی کۆتایی خۆیان لەبارەی بینینی مانگەوە رابگەیەنن.