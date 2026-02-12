سەرۆک بارزانی: ئازاری هاوبەش بنەمای پەیوەندییەکانی کوردستان و کوێتە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ی شوباتی 2026، لە پیرمام، سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە حەسەن محەممەد زەمان، باڵیۆزی کوێت لە عێراق کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوی بارەگای بارزانی "لە دیدارەکەدا کە عوسمان داود کونسوڵی کوێت لە هەولێر ئامادەی بوو، باڵیۆزی کوێت وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆی بۆ دیداری لەگەڵ سەرۆک بارزانی سڵاو و ڕێزی (شیخ مەشعەل ئەلئەحمەد ئەلجابر ئەلسەباح)ـی (ئەمیری کوێت)ـی بە سەرۆک بارزانی گەیاند جەختی لەسەر پەیوەندی و برایەتیی نێوان گەلی کوێت و گەلی کوردستان کردەوە و ستایشی خەبات و قوربانیدانی گەلی کوردستانی کرد بۆ گەیشتن بە ئازادی."

ئاماژە بەوەش کراوە "هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی سڵاوی تایبەتی بۆ ئەمیری کوێت و گەلی کوێت هەبوو و ئاماژەی بە ئازاری هاوبەشی گەلی کوردستان و گەلی کوێت دا لە سەردەمی ڕژێمی پێشووی عێراق و جەختی لە برایەتی و قووڵکردنەوەی پەیوەندییەکانی هەردوولا کردەوە."

لە بەشێکی تری ئەو دیدارەدا باس لە بارودۆخ و ئالنگاری و هەڕەشەکانی بەردەم سەقامگیریی ناوچەکە بە گشتی کرا و هەروەها ڕۆشنایی خرایە سەر پڕۆسەی سیاسیی عێراق و هەرێمی کوردستان.