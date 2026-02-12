لە پارێزگای هەولێر یەک کاتژمێر دەوامی دام و دەزگاکانی حکوومەت کەمکرایەوە

پێش 50 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، بە سەرپەرشتی ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر کۆبوونەوەیەکی تایبەت سەبارەت بە هاتنی مانگی پیرۆزی رەمەزان و کۆنترۆڵکردنی نرخی کەل و پەل و کاڵاکان ئەنجامدرا.

لە کۆبوونەوەکەدا دوای گفتوگۆکردن لەبارەی رەوشی بازاڕ، پارێزگاری هەولێر جەختی لە توندکردنی چاودێری نرخ و پێداویستییەکانی هاوڵاتییان کردەوە و ئەم بڕیارانەی خوارەوە راگەیەندران:

کەمکردنەوەی دەوام: لە مانگی پیرۆزی رەمەزاندا، دەوامی فەرمی لە دامودەزگاکانی حکوومەت لە سنووری پارێزگای هەولێر یەک کاتژمێر کەم دەکرێتەوە و کاتژمێر 9:00ـی بەیانی دەست پێدەکات.

چڕکردنەوەی چاودێری بازاڕ: لیژنەکانی قایمقامیەت، بازرگانی، شارەوانی و تەندروستی بەردەوام دەبن لە چاودێریکردنی بازاڕ و نرخەکان و لە رۆژانی رەمەزاندا چاودێرییەکان زیاتر دەکرێن.

رێگری لە قۆرخکاری: رێگە بە هیچ کەسێک نادرێت مانگی پیرۆزی رەمەزان بقۆزێتەوە بۆ یاری کردن بە بازاڕ و گرانکردنی کەلوپەل لەسەر هاوڵاتییان.

سزای یاسایی: رێکاری یاسایی توند بەرامبەر هەموو ئەو کەس و لایەنانە دەگیرێتەبەر کە نرخی خۆراک و پێداویستییەکان زیاد دەکەن.

پشکنینی کۆگاکان: بە مەبەستی پاراستنی گیانی هاوڵاتییان، هەڵمەتی پشکنین بۆ کۆگاکانی خۆراک، دەرمان و مارکێتەکان لە ناو شار و دەرەوەی شار توندتر دەکرێت بۆ رێگری لە ساخکردنەوەی کاڵای بێ کوالێتی.

کۆنترۆڵی بازگەکان: لە بازگەکاندا چاودێرییەکان توند دەکرێن بۆ ئەوەی رێگە نەدرێت هیچ خۆراک و کەلوپەلێکی ماوەبەسەرچوو هاوردەی سنووری پارێزگا بکرێت.

رێکخستنی بازاڕ: تیمەکانی شارەوانی لە رۆژانی رەمەزاندا زیاتر لە جاران سەرقاڵی رێکخستنی بازاڕ و پاککردنەوەی شوێنە گشتییەکان دەبن.

کوشتارگەی هاوچەرخ: کوشتارگەی هاوچەرخی هەولێر و ڤێتێرنەری بە هاوبەشی لەگەڵ لیژنە پەیوەندیدارەکان رێوشوێنی پێویست دەگرنەبەر.

پاراستنی ئارامی: هێزەکانی ئاسایش، پۆلیس و پۆلیسی هاتووچۆ لە شەوانی رەمەزاندا هەموو رێوشوێنێکی پێویست بۆ پاراستنی ئارامی شار و گیانی هاوڵاتییان دەگرنەبەر.

بازاڕی شەوانە: بازاڕی شەوانی رەمەزان لە سەنتەری شار لەلایەن شارەوانییەوە بە شێوازێکی رێکخراوتر و باشتر لە ساڵانی رابردوو بەڕێوەدەچێت.

رێکارەکانی مزگەوت: مزگەوتەکان تەنیا لە 10 شەوی کۆتایی مانگی رەمەزاندا تا نوێژی بەیانی کراوە دەبن، و جگە لە پێشنوێژ و وتارخوێنی فەرمی، هیچ کەسێکی تر بۆی نییە مەراسیم و چالاکی ئایینی ئەنجام بدات.