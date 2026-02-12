هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 1 دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 1ـی ئەمساڵ، خرایە سەر هەژماری وەزارەتی پێشمەرگە و رۆژی شەممەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە، گەیشتنی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانانی بۆ سەر هەژماری وەزارەتەکە راگەیاند.

وەزارەتەکە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، رۆژی شەممەی داهاتوو، 14ـی شوباتی 2026، دەست بە دابەشکردنی هاوکاریی دارایی هاوپەیمانان دەکرێت.

ئەم هاوکارییانە بە پێی یاداشتنامەی لێکگەیشتنی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) دابین دەکرێت. ئەم یاداشتنامەیە یەکەمجار لە ساڵی 2016 واژۆ کرا و دواتر لە ساڵانی 2022 و 2024 نوێ کراوەتەوە. ئامانجی سەرەکیی یاداشتنامەکە بریتییە لە شکستپێهێنانی یەکجارەکیی داعش و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لەژێر چەتری وەزارەتێکی نیشتمانیدا.

لە سەرەتای پرۆسەکەوە، بڕی پارەکە نزیکەی 20 بۆ 25 ملیۆن دۆلاری مانگانە بوو، بەڵام بەپێی پلانێکی ستراتیژیی ئەمریکا، ساڵانە ئەو بڕە کەم دەکرێتەوە.

یەکێک لە گۆڕانکارییە ریشەییەکان لەم دۆسیەیەدا، گۆڕینی شێوازی دابەشکردنی پارەکە بوو لە کاشەوە بۆ سیستەمی بانکی (هەژماری من). ئێستا زۆربەی هەرە زۆری هێزەکانی ناو وەزارەتی پێشمەرگە لە رێگەی بانکییەوە مووچەکانیان وەردەگرن.