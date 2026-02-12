روونکردنەوەیەک لە کارەبای راپەڕینەوە

پێش کاتژمێرێک

کارەبای راپەڕین لە روونکردنەوەیەکدا ئاماژە بەوە دەکات، هیچ گۆڕانکارییەک لە نرخی لە پرۆژەی ڕووناکی نەکراوە و پێویستە هاوبەشانی کارەبا ئاگاداری چۆنییەتی بەکارهێنانی کارەبا بێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی کارەبای راپەڕین هاوبەشانی لە سەنتەری شارۆچکەی رانیە ئاگادار دەکاتەوە، هیچ گۆڕانکارییەک لە نرخی لە پرۆژەی ڕووناکی نەکراوە، هەروەها ئەو پارەیەی کە بۆ هاوبەشان هاتۆتەوە کەوتۆتە سەر بەکارهێنانی کارەبا لەلایەن هاوبەشانی بەڕێزەوە، بۆیە پێویستە هاوبەشانی کارەبا ئاگاداری چۆنییەتی بەکارهێنانی کارەبا بێت.

دەقی روونکردنەوەکەی کارەبای راپەڕین

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای ڕاپەڕین، هاوبەشانی کارەبا لە ناو سەنتەری قەزای ڕانیە ئاگادار دەکاتەوە:

1- هیچ گۆڕانکارییەک لە نرخی کارەبا (لەناو پڕۆژەی ڕووناکی) نەکراوە، ئەو نرخەی بۆ پرۆژەی ڕووناکی دانراوە، نرخێکی جێگرەوە و بەپێی یاسا و لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری لەسەر دراوە و لە وەقائیعی کوردستان بڵاو کراوەتەوە، ئەگەر هەر گۆڕانکارییەکیش بکرێت، پێویستیی بە یاسای تایبەت و ڕەزامەندیی ئەنجومەنی وەزیران دەبێت.

2- ئەو پارەیەی کە بۆ هاوبەشان هاتۆتەوە کەوتۆتە سەر بەکارهێنانی کارەبا لەلایەن هاوبەشانی بەڕێزەوە، بۆیە پێویستە هاوبەشی بەڕێز ئاگاداری چۆنییەتی بەکارهێنانی کارەبا بێت.

3- ناکرێ بڵێین هیچ کات هەڵە ڕوونادات، بەڵام ئەم سێستەمە سێستەمێکی ئەلیکترۆنیە و لە پێوەری زیرەکەوە ڕاستەوخۆ داتاکان دەنێردرێن و ئۆتۆماتیکی ڕۆژانە داتاکان دیاری دەکرێن. بۆیە هەر کەسێک گومانی لەو پارەیە هەبێت کە بۆی هاتۆتەوە، دەتوانی سەردانی بەڕیوەبەرایەتی گشتی کارەبا لە بەشی کاروباری وزە بکات بۆ تێگەیاندن و پێداچونەوەی پسولەکەی.