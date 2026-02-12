پەرلەمانی ئەوروپا بڕیارێکی لە بارەی رۆژئاوای کوردستان پەسەند کرد

پێش 26 خولەک

پەرلەمانتارانی یەکێتیی ئەوروپا داوا لە یەکێتی ئەوروپا و وڵاتانی ئەندام و هاوبەشەکانی دەکەن هەوڵەکانیان چڕتر بکەنەوە بۆ ڕێگریکردن لە هەرچەشنە سەرهەڵدانەوەی داعش لە هەڕەشەکردن لە سوریا و ناوچەکە و ئەوروپا.

هەر لەداینشتنەکەی پەرلەمانی ئەوروپا بڕیاردرا تیشک دەخەنە سەر ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی هێزە کوردییەکان بە ژنانی شەڕڤانەوە لە شەڕی دژی داعش.

هەر جۆرە پەیوەندییەک لەگەڵ سوریا، ئەندامانی پەرلەمانی ئەوروپا جەخت لەوە دەکەنەوە، دەبێت بە مەرجی پێشکەوتنی پشتڕاستکراوە لە پاراستنی مەدەنی، پابەندبوون بە ئاگربەست، مافەکانی مرۆڤ و مافەکانی کەمینەکان بمێنێتەوە.

گرینگترین بڕیارەکانی پەرلەمانی ئەوروپا

١- سەقامگیری لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سوریا( رۆژئاوای کوردستان) بۆ گواستنەوەی سیاسی دادپەروەرانە و گشتگیر زۆر گرنگە.

٢- پاراستنی هەمەجۆریی نەتەوەیی و ئایینی سوریا، لەوانەش مافە تەواوەکانی کورد.

٣- پێویستە یەکێتی ئەوروپا و هاوبەشەکانی هەوڵەکانیان بۆ ڕێگریکردن لە هەر سەرهەڵدانەوەی داعش چڕتر بکەنەوە.

نوێ دەکرێتەوە..