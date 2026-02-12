هەولێر و بەغدا بۆ کۆنترۆڵکردنی بازاڕ و بەهای دراو سیستەمەکەیان یەکدەخەن

هەرێمی کوردستان و عێراق سیستەمی "ئاسیکۆدا" جێبەجێ دەکەن

پێش 8 خولەک

بەڕێوەبەری گشتیی دەستەی گومرگی عێراق رایگەیاند، دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوە لە بەغدا، هەرێمی کوردستان وەڵامی ئەرێنیی هەبووە بۆ یەکخستنی پێناسی گومرگی و جێبەجێکردنی بڕیارە فیدراڵییەکان، ئەمەش وەک هەنگاوێک بۆ کۆنترۆڵکردنی بازاڕ، ڕێگریکردن لە سپیکردنەوەی پارە و پاراستنی بەهای دراوی بیانی.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، سامر قاسم، بەڕێوەبەری گشتیی دەستەی گشتیی گومرگی عێراق، پێشڤەچوونێکی نوێی لە پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا کرد و گوتی: هەرێم دەستی کردووە بە وەڵامدانەوەی ئەرێنی بۆ پرسی یەکخستنی پێناسی گومرگی لەگەڵ دەروازە فیدراڵییەکاندا.

بەڕێوەبەری گشتیی گومرگ لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا ڕوونی کردەوە، هەنگاوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ پابەندبوون بە بڕیاری ژمارە (597) و رێنماییە گومرگییە فیدراڵییەکان چوونەتە قۆناغی جێبەجێکردنەوە.

ناوبراو ئاماژەی بەوە دا کە، "لە ماوەی دوو رۆژی رابردوودا کۆبوونەوە و رێککەوتنی سەرەتایی لە بەغدا ئەنجام دراون و لێکتێگەیشتنی کردەیی بۆ یەکخستنی پێناسەکە دەستی پێکردووە، کە ئەمەش هەنگاوێکی ستراتیژییە بۆ چارەسەرکردنی بەشێکی زۆر لە کێشە هەڵپەسێردراوەکان".

ناوبراو هۆشداریی دا کە ئەو بازرگانانەی لە دەرەوەی سیستەمی گومرگی و باج کار دەکەن، زیانمەندی سەرەکی دەبن. گوتیشی: "چوونە ناو سیستەمی ئەلیکترۆنیی ئاسیکۆدا (ASYCUDA) مەرجی هەبوونی ناسنامەی هاوردەکردن و ناسنامەی باجی هەیە، بۆیە چیتر ڕێگە بەو حەواڵە داراییانە نادرێت کە لەم سیستەمەدا تۆمار نەکراون."

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، بەرپرسەکەی گومرگ باسی لەوە کرد کە یەکخستنی پێناسی گومرگی هەموو کاڵایەک ناگرێتەوە، بەڵکو سەرنج لەسەر ئەو کاڵایانەیە کە زۆرترین رێژەی هاوردەکردنیان هەیە و دەبنە هۆی بردنەدەرەوەی دۆلار.

ئامانجی ئەم هەنگاوە بە گوتەی سامر بریتییە لە، "رێکخستنەوەی هاوردە، پاراستنی یەدەگی دۆلار، رێگریکردن لە چوونی پارە بۆ کاڵای کوالێتی نزم، هەروەها دابینکردنی پارێزبەندی بۆ بەرهەمی نیشتمانی لە رێگەی سیاسەتێکی گومرگیی نیشتمانیی روونەوە".