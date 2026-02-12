سێنتکۆم: هێزەکانمان بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەکی تیرۆریستی لە ئامادەباشیدان

پێش 51 خولەک

سوپای ئەمەریکا، لە چوارچێوەی هەنگاوەکان بۆ رێکخستنەوەی هێزەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بنکەی ستراتیژیی "تەنەف"ـی لە سووریا چۆڵ کرد. فەرماندەی سێنتکۆم راگەیاند، سەرەڕای کشانەوەکە، هێزەکانیان لە ئامادەباشیدان بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەکی تیرۆریستی و لە دوو مانگی ڕابردووشدا گورزی کەمەرشکێنیان لە داعش وەشاندووە.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی ئەمریکا "سێنتکۆم" لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، دوێنێ پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانیان لە بنکەی سەربازیی تەنەف لە سووریا بە شێوەیەکی رێکخراو و سەرکەوتوو کۆتایی پێ هێناوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەم کشانەوەیە بەشێکە لە پرۆسەی "گواستنەوەی هێزەکان کە بەستراوە بە مەرجەکانەوە" کە لەلایەن هێزی ئەرکی هاوبەشی ئۆپەراسیۆنی "بڕیاری پتەو" (CJTF-OIR) سەرپەرشتی دەکرێت.

هێزی ئەرکی هاوبەش (CJTF-OIR) کە لە ساڵی 2014 لەلایەن سێنتکۆمەوە دامەزراوە، ئەرکی سەرەکیی بریتی بووە لە راوێژپێدان، هاوکاریکردن و بەتواناکردنی هێزە هاوبەشەکان لە جەنگی دژی داعشدا.

ئەم هەنگاوەی ئێستا، درێژکراوەی بڕیارێکی مانگی نیسانی 2025ـی پێنتاگۆنە، کە تێیدا رایگەیاندبوو دوای تێکشکاندنی یەکجارەکیی داعش لە رووی جوگرافییەوە (کە ساڵی 2019 ئەنجام درا)، سوپای ئەمەریکا دەست دەکات بە یەکخستنەوە و کەمکردنەوەی شوێنی مانەوەی هێزەکانی لە سووریا.

لای خۆیەوە براد کوپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا سەبارەت بەم گۆڕانکارییە رایگەیاند: "هێزەکانی ئەمریکا لە ئامادەباشی تەواودا دەمێننەوە بۆ وەڵامدانەوەی هەر هەڕەشەیەکی داعش لە ناوچەکەدا، هاوکات بەردەوام دەبین لە پشتیوانیکردنی ئەو هەوڵانەی کە هاوبەشەکانمان رابەرایەتیی دەکەن بۆ ڕێگریکردن لە سەرهەڵدانەوەی ئەو تۆڕە تیرۆریستییە".

کوپەر جەختیشی کردەوە کە، "پاراستنی گوشار لەسەر داعش هەنگاوێکی بنەڕەتی و پێویستە بۆ پاراستنی خاکی ئەمرریکا و بەهێزکردنی ئاسایشی ناوچەکە".

سەبارەت بە توانای ئۆپەراسیۆنی و چالاکییە سەربازییەکانی ئەم دواییە، سێنتکۆم ئاشکرای کردووە کە لە ماوەی دوو مانگی رابردوودا، هێزەکانی ئەمریکا چالاکییەکانیان چڕ کردووەتەوە و زیاتر لە 100 ئامانجیان بە 350 مووشەکی کردووەتە ئامانج.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لە ئەنجامی ئەو ئۆپەراسیۆنانەدا، زیاتر لە 50 تیرۆریستی داعش کوژراون یان دەستگیر کراون، کە ئەمەش ئاماژەیە بۆ بەردەوامیی پابەندبوونی ئەمریکا بە لەناوبردنی پاشماوەکانی تیرۆر سەرەڕای گۆڕانکارییەکان لە دابەشبوونی هێزەکاندا.